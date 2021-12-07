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Вайкуле выложила видео с изменившимся до неузнаваемости Андреем Данилко

Сам артист ранее признавался, что сильно поправился и плохо выглядит, но не из-за еды и выпивки.

7 декабря, 17:21

Фото © Instagram / @laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле опубликовала на своей странице в Instagram видео с музыкантом Андреем Данилко, более известным под псевдонимом Верка Сердючка. Судя по сообщению певицы, можно предположить, что сейчас Данилко чувствует себя гораздо лучше.

"Любимые друзья", — подписала Вайкуле кадры с изменившимся артистом, который заметно прибавил в весе.

Поклонники сильно беспокоились за кумира из-за его депрессии, в борьбе с которой артисту пришлось прибегнуть к помощи врачей. Музыкальную карьеру своего альтер эго Данилко решил закончить в 2018 году. Его продюсер Юрий Никитин рассказывал, что у певца были затяжная депрессия и некий гормональный сбой, который лишил его возможности творить на долгое время. Сам актёр признавался, что сильно поправился и плохо выглядит, но не из-за еды и выпивки.

Верка Сердючка объяснила появление Дани Милохина в платье на Премии Муз-ТВ

Верка Сердючка объяснила появление Дани Милохина в платье на Премии Муз-ТВ

Ранее Данилко объяснил, почему не даёт концертов в России. Певец пояснил, что в отмене гастролей по стране есть и финансовые причины.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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