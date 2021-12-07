Вайкуле выложила видео с изменившимся до неузнаваемости Андреем Данилко

Лайма Вайкуле опубликовала на своей странице в Instagram видео с музыкантом Андреем Данилко, более известным под псевдонимом Верка Сердючка. Судя по сообщению певицы, можно предположить, что сейчас Данилко чувствует себя гораздо лучше.

Поклонники сильно беспокоились за кумира из-за его депрессии, в борьбе с которой артисту пришлось прибегнуть к помощи врачей. Музыкальную карьеру своего альтер эго Данилко решил закончить в 2018 году. Его продюсер Юрий Никитин рассказывал, что у певца были затяжная депрессия и некий гормональный сбой, который лишил его возможности творить на долгое время. Сам актёр признавался, что сильно поправился и плохо выглядит, но не из-за еды и выпивки.