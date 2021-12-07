Суд в Дании снял арест с российского судна "Академик Иоффе"

Суд в Дании рассмотрел апелляционную жалобу, поданную на арест российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", и удовлетворил её. Об этом сообщили в пресс-службе Института океанологии РАН.

"Это правда. Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро", — приводит ТАСС слова директора института Алексея Сокова.

В настоящее время изъятые документы доставляются на судно. При идеальном раскладе "Академик Иоффе" отправится домой во вторник после 22:00 мск, сказал директор института.