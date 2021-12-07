Суд в Дании снял арест с российского судна "Академик Иоффе"
При идеальном раскладе корабль отправится домой уже сегодня после 22:00 мск.
Суд в Дании рассмотрел апелляционную жалобу, поданную на арест российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", и удовлетворил её. Об этом сообщили в пресс-службе Института океанологии РАН.
"Это правда. Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро", — приводит ТАСС слова директора института Алексея Сокова.
В настоящее время изъятые документы доставляются на судно. При идеальном раскладе "Академик Иоффе" отправится домой во вторник после 22:00 мск, сказал директор института.
О том, что в датском порту Скаген задержали российское судно "Академик Иоффе", стало известно 4 ноября. При этом, как сообщило Посольство РФ в Копенгагене, инцидент произошёл ещё 1-го числа. Российские дипломаты передали в МИД РФ копии материалов, на основании которых производилось задержание. По этому поводу также установлен контакт с МИД Дании.
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