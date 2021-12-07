НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд в Дании снял арест с российского судна "Академик Иоффе"

При идеальном раскладе корабль отправится домой уже сегодня после 22:00 мск.

7 декабря, 17:29
<p>Фото © <a href="http://rv.ocean.ru/flot/abf/nis-akademik-ioffe" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН</a></p>

Фото © Центр морских экспедиционных исследований Института океанологии имени Ширшова РАН

Суд в Дании рассмотрел апелляционную жалобу, поданную на арест российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе", и удовлетворил её. Об этом сообщили в пресс-службе Института океанологии РАН.

"Это правда. Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро", — приводит ТАСС слова директора института Алексея Сокова.

В настоящее время изъятые документы доставляются на судно. При идеальном раскладе "Академик Иоффе" отправится домой во вторник после 22:00 мск, сказал директор института.

В Российском союзе моряков спрогнозировали судьбу задержанного в датском порту "Академика Иоффе"

В Российском союзе моряков спрогнозировали судьбу задержанного в датском порту "Академика Иоффе"

О том, что в датском порту Скаген задержали российское судно "Академик Иоффе", стало известно 4 ноября. При этом, как сообщило Посольство РФ в Копенгагене, инцидент произошёл ещё 1-го числа. Российские дипломаты передали в МИД РФ копии материалов, на основании которых производилось задержание. По этому поводу также установлен контакт с МИД Дании.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1