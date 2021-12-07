Захарова иронично ответила на фейк о планах США эвакуировать американцев с Украины
Дипломат заметила, что нездоровые фантазии о "российской агрессии" доводятся до уровня припадка.
Мария Захарова. Фото © VK / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выбросом фейкового мусора сообщения CNN о планах президента США Джо Байдена эвакуировать американцев с территории Украины. Она не удержалась от иронии, комментируя материал телеканала, сославшегося на "осведомлённые источники".
"Страсти по Украине" набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о "российской агрессии" до уровня припадка. Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. А скорее выброс фейкового мусора", — заметила представитель МИД России в своём Telegram-канале. — Знаем мы эти "источники" CNN".
Дипломат рассказала о фактах, на которые обратили внимание французские журналисты. Так, в конце ноября в TikTok появился ролик, снятый солдатом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Судя по хештегам, как отметила дипломат, видео создавалось на линии соприкосновения в Донбассе, а его автор исповедует неонацистские взгляды. Но особо примечательно попавшее в кадр оружие — ручной противотанковый гранатомёт APILAS. Эта разработка ВПК Франции с 1983 года стоит на вооружении армии республики.
Захарова указала на закономерный вопрос журналистки Кристель Неан, "как современное высокотехнологичное французское вооружение попало на линию соприкосновения ВСУ и республик Донбасса". Она предположила, что гранатомёт могли купить на чёрном рынке. Второй вариант — прямые поставки из Франции, которая является гарантом Минских соглашений. При этом дипломат напомнила, что информацию о поставках партий APILAS украинским военным разведка ЛНР обнародовала ещё в начале года.
Ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой. До этого Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Москва эти слухи неоднократно опровергала. В частности, президент Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" Москвы вторгнуться в Незалежную.
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