Захарова иронично ответила на фейк о планах США эвакуировать американцев с Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выбросом фейкового мусора сообщения CNN о планах президента США Джо Байдена эвакуировать американцев с территории Украины. Она не удержалась от иронии, комментируя материал телеканала, сославшегося на "осведомлённые источники".

"Страсти по Украине" набирают обороты, возводя нездоровые фантазии о "российской агрессии" до уровня припадка. Только что Вашингтон осуществил очередной вброс информации по теме. А скорее выброс фейкового мусора", — заметила представитель МИД России в своём Telegram-канале. — Знаем мы эти "источники" CNN".

Дипломат рассказала о фактах, на которые обратили внимание французские журналисты. Так, в конце ноября в TikTok появился ролик, снятый солдатом 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Судя по хештегам, как отметила дипломат, видео создавалось на линии соприкосновения в Донбассе, а его автор исповедует неонацистские взгляды. Но особо примечательно попавшее в кадр оружие — ручной противотанковый гранатомёт APILAS. Эта разработка ВПК Франции с 1983 года стоит на вооружении армии республики.