Лауреат премии "Знание" Алексей Ермолин: Педагоги, как и врачи, занимаются иммунитетом, но ментальным
33-летний автор методики осмысленного обучения получил награду "За активную просветительскую деятельность в школе".
Лауреат премии "Знание" Алексей Ермолин © LIFE
Автор методики осмысленного обучения стал одним из лауреатов премии "Знание" © LIFE
Алексей Ермолин, автор методики осмысленного обучения, стал одним из лауреатов премии "Знание", которую вручают сегодня в Москве. 33-летний просветитель и педагог получил награду "За активную просветительскую деятельность в школе". Методика, разработанная Алексеем и его коллегами, позволяет детям в буквальном смысле научиться учиться — быть самостоятельными и выстраивать логические взаимосвязи. Она описана в учебнике для школьников "Искусство. Основы инфографики", внесённом Министерством просвещения РФ в федеральный перечень учебников.
По словам Алексея Ермолина, полученная награда для него большая честь и большая ответственность, ведь труд учителя и просветителя подобен врачеванию.
"Если наши врачи занимаются телесным иммунитетом, здоровьем, то мы, педагоги, занимаемся иммунитетом ментальным", — рассуждает педагог.
При этом Алексей не видит никакой проблемы для настоящего профессионала в том, чтобы составить конкуренцию за детские умы тому же "ТикТоку". По мнению лауреата премии "Знание", у педагога в этой навязанной борьбе есть преимущество, и не одно.
"Мы работаем в поле, то есть имеем прямой контакт с ребёнком, поэтому не составляет труда выстроить с ним добрую коммуникацию, но не спуститься вниз до уровня примитивной коммуникации, а возвысить своего юного собеседника", — считает он.
Напомним, премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. В этом году она вручается впервые. Развитие общества "Знание" инициировал в своём послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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