Лауреат премии "Знание" Алексей Ермолин: Педагоги, как и врачи, занимаются иммунитетом, но ментальным

Автор методики осмысленного обучения стал одним из лауреатов премии "Знание" © LIFE

Алексей Ермолин, автор методики осмысленного обучения, стал одним из лауреатов премии "Знание", которую вручают сегодня в Москве. 33-летний просветитель и педагог получил награду "За активную просветительскую деятельность в школе". Методика, разработанная Алексеем и его коллегами, позволяет детям в буквальном смысле научиться учиться — быть самостоятельными и выстраивать логические взаимосвязи. Она описана в учебнике для школьников "Искусство. Основы инфографики", внесённом Министерством просвещения РФ в федеральный перечень учебников.

По словам Алексея Ермолина, полученная награда для него большая честь и большая ответственность, ведь труд учителя и просветителя подобен врачеванию.

"Если наши врачи занимаются телесным иммунитетом, здоровьем, то мы, педагоги, занимаемся иммунитетом ментальным", — рассуждает педагог.

При этом Алексей не видит никакой проблемы для настоящего профессионала в том, чтобы составить конкуренцию за детские умы тому же "ТикТоку". По мнению лауреата премии "Знание", у педагога в этой навязанной борьбе есть преимущество, и не одно.

"Мы работаем в поле, то есть имеем прямой контакт с ребёнком, поэтому не составляет труда выстроить с ним добрую коммуникацию, но не спуститься вниз до уровня примитивной коммуникации, а возвысить своего юного собеседника", — считает он.