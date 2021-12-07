Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Украины
В Кремле отметили, что президент России на конкретных примерах проиллюстрировал американскому коллеге деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений.
Президент России Владимир Путин © ТАСС / POOL / Михаил Метцель
Тема внутриукраинского кризиса и отсутствие прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года заняла преобладающее место в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Байден со своей стороны акцентировал внимание на якобы "угрожающем" характере передвижений российских войск вблизи границ Украины и обозначил санкционные меры, на которые США и их союзники были бы готовы в случае дальнейшей эскалации. Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на "плечи" России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.
"Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — добавили в Кремле.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее.
Лента новостей
Путин предложил Байдену обнулить ограничения на работу дипмиссий
сегодня в 20:05
Путин и Байден на переговорах вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой войны
сегодня в 19:55
"Домашняя заготовка": Сенатор Джабаров оценил заявление Белого дома по итогам переговоров Путина и Байдена
сегодня в 19:46
Комментариев: 0