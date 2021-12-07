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Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Украины

В Кремле отметили, что президент России на конкретных примерах проиллюстрировал американскому коллеге деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений.

7 декабря, 20:12

Президент России Владимир Путин © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Тема внутриукраинского кризиса и отсутствие прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года заняла преобладающее место в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Байден со своей стороны акцентировал внимание на якобы "угрожающем" характере передвижений российских войск вблизи границ Украины и обозначил санкционные меры, на которые США и их союзники были бы готовы в случае дальнейшей эскалации. Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на "плечи" России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

"Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — добавили в Кремле.

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Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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