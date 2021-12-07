Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Украины

Тема внутриукраинского кризиса и отсутствие прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года заняла преобладающее место в переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден со своей стороны акцентировал внимание на якобы "угрожающем" характере передвижений российских войск вблизи границ Украины и обозначил санкционные меры, на которые США и их союзники были бы готовы в случае дальнейшей эскалации. Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на "плечи" России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.