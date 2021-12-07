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Путин и Байден на переговорах вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой войны

Лидеры России и Соединённых Штатов подчеркнули, что принесённые тогда жертвы не должны быть забыты.

7 декабря, 19:55

Владимир Путин и Джо Байден © ТАСС / POOL / Михаил Метцель

На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в частности, шла речь о реализации итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита. Стороны отметили важность последовательного выполнения достигнутых договорённостей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем. Об этом говорится в сообщении Кремля.

"Президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесённые тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях", — говорится в сообщении.

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Итоги переговоров Путина и Байдена: Что решили главы России и США и о чём не расскажут прессе

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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