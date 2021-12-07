Путин и Байден на переговорах вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой войны
Лидеры России и Соединённых Штатов подчеркнули, что принесённые тогда жертвы не должны быть забыты.
Владимир Путин и Джо Байден © ТАСС / POOL / Михаил Метцель
На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в частности, шла речь о реализации итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита. Стороны отметили важность последовательного выполнения достигнутых договорённостей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем. Об этом говорится в сообщении Кремля.
"Президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесённые тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях", — говорится в сообщении.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее.
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