Путин и Байден на переговорах вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой войны

На переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в частности, шла речь о реализации итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита. Стороны отметили важность последовательного выполнения достигнутых договорённостей и сохранения "духа Женевы" при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем. Об этом говорится в сообщении Кремля.