Кириенко восхитился лауреатами премии "Знание" и выразил им огромную благодарность
Первый замглавы Администрации Президента РФ отметил, что эти люди заслуживают безграничного уважения.
Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко © LIFE
Кириенко восхитился лауреатами премии "Знание" и выразил им огромную благодарность © LIFE
Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко высоко оценил лауреатов премии "Знание", вручение которой состоялось 7 декабря в Москве.
"Это люди, заслуживающие безграничного уважения. Это люди, которые своим признанием сделали передачу знаний и опыта другим, подрастающему поколению", — сказал он в беседе с журналистами.
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По словам Кириенко, цель премии "Знание" заключается в том, чтобы общество "увидело этих замечательных людей и сказало им спасибо". Первый замглавы Администрации Президента РФ отметил, что эту задачу премия точно выполнила.
"Точно знаю, что в стране ещё тысячи таких людей, и я надеюсь, что их проекты будут представляться на премию "Знание", потому что совершенно точно эта премия у нас будет ежегодной, и очень скоро мы начнём принимать заявки уже на следующий сезон премии. Поскольку, с точки зрения и страны, и общества, ничего более важного, чем воспитание и передача знаний подрастающему поколению, нет, то вот эти люди, которые были сегодня в зале, которые поднимались на сцену за наградами, это люди, заслуживающие самого большого уважения и самой большой благодарности", — резюмировал Кириенко.
Победители премии "Знание":
- За лучшее просветительское мероприятие — "Большая перемена"
- За лучший просветительский фильм — Документальный фильм "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС"
- За активную просветительскую деятельность в школе — Алексей Ермолин ("Билет в будущее")
- За активную просветительскую деятельность в вузе — Антон Шейкин ("РОжестI")
- За общий вклад в просвещение — Леонид Бокерия ("Большая перемена")
- За вклад в просвещение в сфере "Достижения и гордость России" — Юниорское движение "Ворлдскиллс Россия"
- За вклад в просвещение в Интернете — Денис Прудник (Лекторий "Достоевский")
- За вклад в просвещение на Радио и ТВ — Алексей Семихатов ("Гибель империи. Российский урок")
- За вклад в просвещение в сфере "Бизнес" — Евгения Заугарова ("Точки кипения")
- За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии" — Полина Очирова (Homo Science Project)
- За вклад в просвещение в сфере "Экология" — Елена Кузеванова ("Чистая Арктика")
- За вклад в просвещение в сфере "История" — Станислав Дробышевский (Мультимедийная выставка "Александр Невский")
- За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство" — Николай Бем ("Сказки для и про особенных детей")
- За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ" — Леонид Бокерия (Sotka)
- За общий вклад в просвещение по версии слушателей — Иван Пырков ("Что не найдёшь в учебнике: вопросы и ответы")
Напомним, премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. В этом году она вручается впервые. Развитие общества "Знание" инициировал в своём послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что Кириенко наградил 10 команд – победителей викторины "Лига знаний".
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