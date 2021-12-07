Кириенко восхитился лауреатами премии "Знание" и выразил им огромную благодарность

"Точно знаю, что в стране ещё тысячи таких людей, и я надеюсь, что их проекты будут представляться на премию "Знание", потому что совершенно точно эта премия у нас будет ежегодной, и очень скоро мы начнём принимать заявки уже на следующий сезон премии. Поскольку, с точки зрения и страны, и общества, ничего более важного, чем воспитание и передача знаний подрастающему поколению, нет, то вот эти люди, которые были сегодня в зале, которые поднимались на сцену за наградами, это люди, заслуживающие самого большого уважения и самой большой благодарности", — резюмировал Кириенко.