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В оборонный бюджет США заложили военную помощь Украине в размере $300 млн

Поправки в документе не исключены, хотя он прошёл предварительное согласование с участием представителей обеих партий.

7 декабря, 18:58

Фото © Pexels

Проект оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине. Это на 50 миллионов долларов больше, чем запрашивала ранее американская администрация.

"Законопроект включает $300 миллионов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооружённым силам, увеличение по сравнению с бюджетным запросом в $250 миллионов", — говорится в пояснении к документу.

Окончательное решение по бюджету принимает президент США Джо Байден. Дальнейшие поправки не исключены, хотя документ и прошёл предварительное согласование с участием представителей обеих партий.

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Ранее Лайф сообщал, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников. Также не исключена передача Киеву вооружения, которое предназначалось для Афганистана, в том числе вертолётов российского производства.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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