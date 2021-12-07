В оборонный бюджет США заложили военную помощь Украине в размере $300 млн

Проект оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение 300 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине. Это на 50 миллионов долларов больше, чем запрашивала ранее американская администрация.

"Законопроект включает $300 миллионов на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооружённым силам, — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в $250 миллионов", — говорится в пояснении к документу.

Окончательное решение по бюджету принимает президент США Джо Байден. Дальнейшие поправки не исключены, хотя документ и прошёл предварительное согласование с участием представителей обеих партий.