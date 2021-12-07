Белый дом показал, кто за кадром поддерживал Байдена в ходе беседы с Путиным

Белый дом показал внушительную команду, которая поддерживала президента США Джо Байдена в ходе двухчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Общение глав государств проходило по видеосвязи и завершилось около 20:12 мск.

Американский лидер в ходе переговоров находился в Белом доме в Вашингтоне. Судя по кадрам, с ним в помещении были четыре человека, в том числе глава Госдепа Энтони Блинкен. Владимир Путин во время беседы с американским коллегой находился в своей резиденции в Сочи.