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Белый дом показал, кто за кадром поддерживал Байдена в ходе беседы с Путиным

Помимо него в помещении находились четыре человека, в том числе глава Госдепа Энтони Блинкен.

7 декабря, 18:52
<p>Президент США Джо Байден © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Президент США Джо Байден © Twitter / The White House

Белый дом показал внушительную команду, которая поддерживала президента США Джо Байдена в ходе двухчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Общение глав государств проходило по видеосвязи и завершилось около 20:12 мск.

Американский лидер в ходе переговоров находился в Белом доме в Вашингтоне. Судя по кадрам, с ним в помещении были четыре человека, в том числе глава Госдепа Энтони Блинкен. Владимир Путин во время беседы с американским коллегой находился в своей резиденции в Сочи.

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Напомним, сегодняшний разговор продлился два часа. Он стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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