Белый дом показал, кто за кадром поддерживал Байдена в ходе беседы с Путиным
Помимо него в помещении находились четыре человека, в том числе глава Госдепа Энтони Блинкен.
Президент США Джо Байден © Twitter / The White House
Белый дом показал внушительную команду, которая поддерживала президента США Джо Байдена в ходе двухчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Общение глав государств проходило по видеосвязи и завершилось около 20:12 мск.
Американский лидер в ходе переговоров находился в Белом доме в Вашингтоне. Судя по кадрам, с ним в помещении были четыре человека, в том числе глава Госдепа Энтони Блинкен. Владимир Путин во время беседы с американским коллегой находился в своей резиденции в Сочи.
Напомним, сегодняшний разговор продлился два часа. Он стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден.
Комментариев: 0