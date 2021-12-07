В квартиру стрелка из московского МФЦ направились пожарные со спецоборудованием

Пожарные направились в квартиру Сергея Глазова, который сегодня днём устроил стрельбу в МФЦ, со специальным оборудованием. На кадрах, снятых Лайфом, видно, в частности, что один из сотрудников несёт в руках лом, а другой — кувалду.