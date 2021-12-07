В квартиру стрелка из московского МФЦ направились пожарные со спецоборудованием
На кадрах, снятых Лайфом, видно, в частности, что один из сотрудников несёт в руках лом, а другой — кувалду.
Кадр из видео © LIFE
В квартиру устроившего стрельбу в МФЦ москвича направились пожарные со спецоборудованием © LIFE
Пожарные направились в квартиру Сергея Глазова, который сегодня днём устроил стрельбу в МФЦ, со специальным оборудованием. На кадрах, снятых Лайфом, видно, в частности, что один из сотрудников несёт в руках лом, а другой — кувалду.
Спасатели молча заходят в подъезд многоквартирного дома, где живёт Глазов. На вопрос, зачем им оборудование, они не ответили.
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка в столичном МФЦ, представят к награде. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Комментариев: 0