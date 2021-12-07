Белый дом: Путин и Байден дали поручения своим помощникам по итогам переговоров
Разговор президентов продлился два часа, он проходил в закрытом режиме по защищённой линии связи.
Джо Байден в Кабинете в Белом доме.
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден после сегодняшних переговоров поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые они обсудили. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома.
"Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединённые Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнёрами", — говорится в документе.
Напомним, сегодняшний разговор продлился два часа. Он стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.
Как уже писал Лайф, на встрече 7 декабря планировалось обсудить напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициативу Путина о гарантиях безопасности.
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