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Белый дом: Путин и Байден дали поручения своим помощникам по итогам переговоров

Разговор президентов продлился два часа, он проходил в закрытом режиме по защищённой линии связи.

7 декабря, 18:29
<p>Джо Байден в Кабинете в Белом доме.</p><p>Фото © Drew Angerer / Getty Images</p>

Джо Байден в Кабинете в Белом доме.

Фото © Drew Angerer / Getty Images

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден после сегодняшних переговоров поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые они обсудили. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома.

"Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединённые Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнёрами", говорится в документе.

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Напомним, сегодняшний разговор продлился два часа. Он стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.

Как уже писал Лайф, на встрече 7 декабря планировалось обсудить напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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