Белый дом: Путин и Байден дали поручения своим помощникам по итогам переговоров

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден после сегодняшних переговоров поручили своим помощникам работать в развитие тем, которые они обсудили. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома.

"Два президента поручили своим командам предпринимать последующие действия, и Соединённые Штаты будут поступать таким образом в тесной координации со своими союзниками и партнёрами", — говорится в документе.

Напомним, сегодняшний разговор продлился два часа. Он стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.