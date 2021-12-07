Из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока – 2"
Документ также не включает положение о запрете для граждан США на сделки, связанные с суверенным долгом России.
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Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета на 2022 год положение о введении санкций в отношении "Северного потока – 2". Исправленный документ опубликован профильным комитетом палаты представителей.
"Законопроект, представленный палатой представителей, содержал поправку, которая требовала (от администрации) отчёта по трубопроводу "Северный поток – 2". В сенатском тексте не было такой поправки. Согласованный (обеими палатами) текст поправку не включает", — говорится в обнародованном документе.
Проект бюджета также не включает положение о запрете для граждан США на сделки, связанные с суверенным долгом России. Изначально предполагалось, что в случае принятия поправки американский президент смог бы отменить запрет при отсутствии подтверждений вмешательства Москвы в американские выборы.
Интересно, что ранее республиканцы заблокировали обсуждение оборонного бюджета без учёта "российской угрозы". По данным СМИ, Белый дом пытается убедить парламентариев исключить возможность новых санкций против "Северного потока – 2".
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