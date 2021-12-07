НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока – 2"

Документ также не включает положение о запрете для граждан США на сделки, связанные с суверенным долгом России.

7 декабря, 18:22
<p>Фото © Nord-stream2.com</p>

Фото © Nord-stream2.com

Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета на 2022 год положение о введении санкций в отношении "Северного потока – 2". Исправленный документ опубликован профильным комитетом палаты представителей.

"Законопроект, представленный палатой представителей, содержал поправку, которая требовала (от администрации) отчёта по трубопроводу "Северный поток – 2". В сенатском тексте не было такой поправки. Согласованный (обеими палатами) текст поправку не включает", — говорится в обнародованном документе.

Проект бюджета также не включает положение о запрете для граждан США на сделки, связанные с суверенным долгом России. Изначально предполагалось, что в случае принятия поправки американский президент смог бы отменить запрет при отсутствии подтверждений вмешательства Москвы в американские выборы.

В Сенате США одобрили рассмотрение поправок с санкциями против "Северного потока – 2"

В Сенате США одобрили рассмотрение поправок с санкциями против "Северного потока – 2"

Интересно, что ранее республиканцы заблокировали обсуждение оборонного бюджета без учёта "российской угрозы". По данным СМИ, Белый дом пытается убедить парламентариев исключить возможность новых санкций против "Северного потока – 2".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1