Из проекта оборонного бюджета США убрали санкции против "Северного потока – 2"

Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета на 2022 год положение о введении санкций в отношении "Северного потока – 2". Исправленный документ опубликован профильным комитетом палаты представителей.

"Законопроект, представленный палатой представителей, содержал поправку, которая требовала (от администрации) отчёта по трубопроводу "Северный поток – 2". В сенатском тексте не было такой поправки. Согласованный (обеими палатами) текст поправку не включает", — говорится в обнародованном документе.

Проект бюджета также не включает положение о запрете для граждан США на сделки, связанные с суверенным долгом России. Изначально предполагалось, что в случае принятия поправки американский президент смог бы отменить запрет при отсутствии подтверждений вмешательства Москвы в американские выборы.