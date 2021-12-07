Белый дом: Байден предупредил Путина об угрозе "решительных" санкций из-за Украины

Президент США Джо Байден в ходе состоявшихся по видеосвязи переговоров призвал российского лидера Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины. Темы разговора глав государств сообщила пресс-служба Белого дома.

"Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии", — говорится в сообщении Белого дома.

Главы двух государств в ходе двухчасовой беседы также обсудили диалог Москвы и Вашингтона по вопросам стратегической стабильности. Отдельно стороны затронули тему программ-вымогателей, а также совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.