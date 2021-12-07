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Макрон надеется, что разговор Путина и Байдена снизит напряжённость в отношениях Запада и РФ

По словам французского лидера, идея заключается в том, чтобы вернуть Россию в форматы координации с западными странами.

7 декабря, 18:52

Президент Франции Эмманюэль Макрон © ТАСС / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что состоявшиеся 7 декабря переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поспособствуют снижению напряжённости в отношениях между Москвой и странами Запада. Об этом сообщает AP.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряжённости", — отметил Макрон в ходе рабочей поездки в департамент Шер.

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По словам французского лидера, идея заключается в том, чтобы вернуть РФ в форматы координации с Западом. В этой связи Макрон напомнил о нормандском формате, а также указал на важность создании формата для нейтрализации противоречий и "снятия напряжённости в отношениях России с НАТО".

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Напомним, сегодняшний разговор президентов РФ и США продлился два часа. Он стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского лидера. Ранее главы государств трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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