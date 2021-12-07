Макрон надеется, что разговор Путина и Байдена снизит напряжённость в отношениях Запада и РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что состоявшиеся 7 декабря переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поспособствуют снижению напряжённости в отношениях между Москвой и странами Запада. Об этом сообщает AP.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряжённости", — отметил Макрон в ходе рабочей поездки в департамент Шер.

По словам французского лидера, идея заключается в том, чтобы вернуть РФ в форматы координации с Западом. В этой связи Макрон напомнил о нормандском формате, а также указал на важность создании формата для нейтрализации противоречий и "снятия напряжённости в отношениях России с НАТО".