Макрон надеется, что разговор Путина и Байдена снизит напряжённость в отношениях Запада и РФ
По словам французского лидера, идея заключается в том, чтобы вернуть Россию в форматы координации с западными странами.
Президент Франции Эмманюэль Макрон © ТАСС / AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется, что состоявшиеся 7 декабря переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена поспособствуют снижению напряжённости в отношениях между Москвой и странами Запада. Об этом сообщает AP.
"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряжённости", — отметил Макрон в ходе рабочей поездки в департамент Шер.
По словам французского лидера, идея заключается в том, чтобы вернуть РФ в форматы координации с Западом. В этой связи Макрон напомнил о нормандском формате, а также указал на важность создании формата для нейтрализации противоречий и "снятия напряжённости в отношениях России с НАТО".
Напомним, сегодняшний разговор президентов РФ и США продлился два часа. Он стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского лидера. Ранее главы государств трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу.
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