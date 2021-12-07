Инициативу о санкциях против 35 россиян убрали из проекта оборонного бюджета США

Инициатива о санкциях против 35 россиян, включая министров, бизнесменов и общественных деятелей, не вошла в согласованный обеими палатами Конгресса США проект оборонного бюджета на текущий финансовый год. Об этом говорится в заявлении процедурного комитета Палаты представителей.

Законопроект включал поправку, которая обязывала президента США в течение 180 дней после принятия закона представить заключение, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".

"Согласованный документ не содержит этого положения", — говорится в заявлении комитета Палаты представителей.

Ранее стало известно, что в проект оборонного бюджета США не вошли санкции против "Северного потока – 2", а также против суверенного долга России.