Инициативу о санкциях против 35 россиян убрали из проекта оборонного бюджета США
Ранее стало известно, что в документ также не вошли санкции против "Северного потока – 2" и суверенного долга России.
Здание Капитоля в Вашингтоне © ТАСС / EPA
Инициатива о санкциях против 35 россиян, включая министров, бизнесменов и общественных деятелей, не вошла в согласованный обеими палатами Конгресса США проект оборонного бюджета на текущий финансовый год. Об этом говорится в заявлении процедурного комитета Палаты представителей.
Законопроект включал поправку, которая обязывала президента США в течение 180 дней после принятия закона представить заключение, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список в рамках "закона Магнитского".
"Согласованный документ не содержит этого положения", — говорится в заявлении комитета Палаты представителей.
Ранее стало известно, что в проект оборонного бюджета США не вошли санкции против "Северного потока – 2", а также против суверенного долга России.
Напомним, в конце сентября конгрессмен-демократ Том Малиновски предложил ввести санкции против 35 россиян. В списке фигурировали премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.
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