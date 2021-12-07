Сенатор Климов обратил внимание на четыре важных сигнала беседы Путина и Байдена
Один из них — отказ от подхода к прессе сразу после разговора — говорит о том, что стороны не хотели никаких спекуляций, считает парламентарий.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден © Kremlin
Переговоры по видеосвязи не могут длиться очень долго в силу отсутствия "драматургии", поэтому сегодняшний двухчасовой разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена предварительно можно назвать откровенным. Таким мнением поделился с Лайфом заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Здесь есть несколько важных критериев. Во-первых, ещё до встречи была информация, что она продлится в пределах часа. Вообще, такого рода встречи по видео, они в силу своей драматургии не бывают продолжительными. Два часа — это продолжительный разговор. Если это два часа, то можно было обсудить несколько сложных тем, а не две и, может быть, не три", — заметил он.
Климов указал на ещё один важный момент: для общения глав государств использовался специальный канал, наподобие "канала экстренной связи со времён Хрущёва для предотвращения термоядерной войны".
"Это связь, к которой не имели доступа даже партнёры США, надо это иметь в виду. Связь обеспечивает то, что два лидера общались без посторонних. Они находились в одной комнате должной образом охраняемой. Поэтому разговор, естественно, мог быть достаточно откровенным. После этого не было никакого подхода к прессе. Значит, никаких спекуляций не хотели обе стороны", — отметил собеседник Лайфа.
Климов также отметил утрированное и искусственное нагнетание обстановки перед онлайн-встречей президентов, в основном с Запада. По мнению сенатора, Вашингтон "заставил подыгрывать себе Киев и целый ряд европейских столиц". Он предположил, что итоги встречи Байден и его люди будут "подавать как успех американской дипломатии", поскольку сейчас наблюдается падение рейтинга американского лидера.
Напомним, сегодня Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден.
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