Сенатор Климов обратил внимание на четыре важных сигнала беседы Путина и Байдена

Переговоры по видеосвязи не могут длиться очень долго в силу отсутствия "драматургии", поэтому сегодняшний двухчасовой разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена предварительно можно назвать откровенным. Таким мнением поделился с Лайфом заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Здесь есть несколько важных критериев. Во-первых, ещё до встречи была информация, что она продлится в пределах часа. Вообще, такого рода встречи по видео, они в силу своей драматургии не бывают продолжительными. Два часа — это продолжительный разговор. Если это два часа, то можно было обсудить несколько сложных тем, а не две и, может быть, не три", — заметил он.

Климов указал на ещё один важный момент: для общения глав государств использовался специальный канал, наподобие "канала экстренной связи со времён Хрущёва для предотвращения термоядерной войны".

"Это связь, к которой не имели доступа даже партнёры США, надо это иметь в виду. Связь обеспечивает то, что два лидера общались без посторонних. Они находились в одной комнате должной образом охраняемой. Поэтому разговор, естественно, мог быть достаточно откровенным. После этого не было никакого подхода к прессе. Значит, никаких спекуляций не хотели обе стороны", — отметил собеседник Лайфа.