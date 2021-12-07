Итоги переговоров Путина и Байдена: Что решили главы России и США и о чём не расскажут прессе Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о важных акцентах онлайн-встречи двух президентов и решении горячих вопросов 7 декабря, 19:48 Фото © ТАСС/Михаил Метцель/POOL

7 декабря состоялись почти двухчасовые переговоры Владимира Путина и Джозефа Байдена. Причём прошли они вопреки многочисленным провокациям украинской стороны, которая своими попытками начать войну в Донбассе надеялась сорвать опасную для интересов Киева встречу. Состоялись вопреки провокациям "ястребов" в администрации президента Байдена, использовавших опасную риторику и самолёты-разведчики. Все они желали предотвратить эту встречу, на которой взрослые дяди могли бы достигнуть определённого модус-вивенди и ввести российско-американскую конфронтацию в управляемое русло. И вопрос теперь в том, достигнуты ли условия, позволяющие мирно сосуществовать двум сторонам? Пришли ли Путин с Байденом к компромиссам по основным пунктам повестки?

Однозначного ответа на этот вопрос мы не получим, поскольку переговоры проходили в закрытом режиме и детали их разглашаться не будут. Как минимум для того, чтобы не компрометировать американского президента деталями переговорного процесса (американская пресса взвоет, узнав, что Байден посмел обсуждать с Путиным российские красные линии в Донбассе). В то же время об итогах переговоров можно узнать по косвенным признакам, а именно по тому, как будут развиваться отношения России с США и не только с ними в ближайшие месяцы.

Сценарий первый. Переговоры окончились успехом. То есть Россия достигла своих целей — деэскалации ситуации с Соединёнными Штатами, условной стабилизации отношений на Украине, а США – своих — управляемости конфликта с Россией, возможности переключить ресурсы на сдерживание Китая.

В этом случае мы увидим продолжение свертывания антироссийской пропагандистской кампании в США. То есть СМИ и политики будут продолжать клеймить Россию как агрессора и неправильное государство, однако в то же время не будут запускать никаких грандиозных пропагандистских кампаний из серии "Русские назначили нам нового президента". Фокус внимания общественности продолжит переключаться на сдерживание, сопротивление и демонизацию Китая. Не исключено, что в какой-то момент времени Россия вообще будет позиционироваться как пусть и заблудший, но всё-таки член Западного мира, противостоящего комплексной Восточной угрозе.

Мы увидим продолжение санкционной кампании, но — опять же — чисто номинальной. Периодические санкции против российских чиновников и силовиков, но при этом никаких серьёзных финансовых или экономических ограничений. Сказки об отключении России от SWIFT и введении различных эмбарго так и останутся сказками, а угрозы дополнительных санкций против "Северного потока – 2" исчезнут из оборонного бюджета Соединенных Штатов. По сути, санкционная война против России будет носить инерционный характер, а значит, оказывать небольшое влияние на развитие двусторонних отношений.

Мы увидим продолжение украинского кризиса, но в более управляемом ключе. Конечно, чисто теоретически Джозефу Байдену было бы выгодно разменять Украину (уже не нужную для него, поскольку наиболее важные дивиденды из украинского кризиса — создание зоны нестабильности между ЕС и РФ, а также отрыв Украины от России в ментальном плане — Штаты извлекли ещё несколько лет назад) на помощь или хотя бы невмешательство РФ в американо-китайском конфликте. Однако тут американский президент ограничен в манёврах: истеблишмент в США, а также леволиберальная пресса не простят ему такой размен.

Не может Байден и заставить Киев выполнять Минские соглашения, поскольку Зеленский, Порошенко и вся правящая на Украине камарилья тут костьми лягут. Для украинского руководства выполнение Минска означает переформатирование национального проекта из "Антироссии" в умеренную Федерацию, которой нужны будут совершенно другие руководители. Поэтому американский президент может лишь пообещать российскому ради их общего блага (ни Москве, ни Вашингтону не нужна российско-американская война из-за наступления Киева на Донбасс) надеть намордник на украинское руководство и не допускать какой-либо эскалации ситуации в Донбассе до риска начала полномасштабной войны.

Собственно, такой сценарий, скорее всего, и будет: сложно представить, что Путин и Байден при всей их взрослости не смогли договориться об этом. Однако если они не договорились, если саммит закончился провалом, то в ближайшие дни нас ждёт резкая эскалация ситуации. Эскалация, обусловленная отсутствием всяких правил и красных линий в российско-американских отношениях.

Так, Украина продолжит свои провокации и будет пытаться принудить Россию ввести войска в Донбасс для защиты российских граждан от пуль и снарядов ВСУ. И Россия введёт: Москва не будет молча смотреть на то, как украинские нацисты убивают россиян в ДНР и ЛНР. США воспользуются ситуацией для того, чтобы навязать "адские" санкции против РФ, а также подтянут к ним Европу под сурдинку "отражения российской агрессии". Точнее, российско-белорусской агрессии, поскольку, как верно сказал Александр Лукашенко, в случае провоцирования Западом войны в Донбассе Минск в стороне не останется. Альянс, скорее всего, разместит ограниченные контингенты в районе Киева и других городов, до которых Российская армия и не собиралась идти, — как своего рода демонстрацию военной поддержки Украины. Однако само это размещение приведёт к ещё большей эскалации и обострению военного противостояния.

Сценарий весьма печальный. Способный привести к перемещению ядерных арсеналов стран самовылетом. Поэтому хотелось бы надеяться, что Байден с Путиным всё решили и просто не рассказывают об этом прессе.

Авторы Геворг Мирзаян