Что означает индийский кейс для Москвы накануне переговоров президентов России и США Политолог Айк Халатян — о том, что Индия составит конкуренцию Китаю в освоении регионов Дальнего Востока, и результатах переговоров Москвы и Дели. 6 декабря, 18:19 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © ТАСС / ЕРА / HARISH TYAGI

В понедельник состоялся визит президента России Владимира Путина в Индию, где он принял участие в XXI ежегодном российско-индийском саммите. По итогам которого Москва и Дели выступили с совместным заявлением, а также подписали большое количество соглашений в сфере экономики, вооружения и военного сотрудничества.

И Путин, и премьер-министр Индии Нарендра Моди с самого начала переговоров подчеркнули важность, которую они придают двусторонним отношениям. Это же были призваны продемонстрировать и прошедшие впервые переговоры министров иностранных дел и обороны России и Индии в формате "2+2".

"2021 год является важным для двусторонних отношений по разным причинам: в этом году мы отмечаем 50-летие Договора о мире, дружбе, сотрудничестве между Индией и Советским Союзом 1971 года, два десятилетия нашего стратегического партнёрства", — напомнил Моди. И добавил, что у Индии и России схожая позиция по многим региональным и глобальным вопросам.

"Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее", — заявил в ответ Путин. Отметив, что две страны тесно сотрудничают в самых разных сферах, он особо подчеркнул взаимодействие в военно-технической сфере: "Мы работаем в военно-технической области, причём так, как не работаем ни с одним нашим партнёром. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии".

Примечательно, что эти заявления, а также подписание соглашения о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год и крупного контракта на поставку Индии современных российских автоматов АК-203 совпало с публикацией исследования Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о снижении продаж российского вооружения третий год подряд. Всё это говорит о том, что, даже несмотря на давление США, Индия по-прежнему остаётся одним из крупнейших покупателей российского вооружения в мире, благодаря чему Россия сможет ещё долгие годы быть одним из лидеров мирового оружейного рынка.

Россия и Индия тесно сотрудничают не только в военно-технической сфере, но и в военной (регулярные совместные учения вооружённых сил двух стран), и политической. Как уже отмечалось, у двух стран довольно схожие подходы ко многим глобальным и региональным вопросам, и главное — и Россия, и Индия выступают за многополярный мир, без доминирования одной сверхдержавы.

В этой связи надо отметить, что сейчас Москва пытается вести довольно сложную дипломатическую игру: с учётом тесного сближения с Китаем на фоне резкого обострения отношений с Западом сохранить на прежнем высоком уровне отношения с Индией. У которой довольно сложные связи с Поднебесной (начиная от территориальных конфликтов и заканчивая многолетней поддержкой Пакистана Пекином). И неслучайно, что в последние годы Вашингтон довольно активен в отношениях с Дели. Пытаясь, с одной стороны, использовать Индию в своём противостоянии с Китаем за глобальное лидерство, а с другой — ослабить традиционно тесные связи Индии с Россией.

При этом и для самой России дружественные связи с Индией дают возможность не попасть в положение ведомого в отношениях с Китаем. И неслучайно, что одним из пунктов совместного заявления был пункт о кооперация двух стран на Дальнем Востоке России: "Президент РФ В.В. Путин приветствовал приверженность премьер-министра Н.Моди политике "Действовать на Дальнем Востоке", в соответствии с которой Индия может стать надёжным партнёром в развитии российского Дальнего Востока".

Пока же Москва, как об этом накануне заявил глава МИД Сергей Лавров, пытается наладить эффективное взаимодействие с двумя своими важными партнёрами на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и в формате Россия — Индия — Китай.

В ходе визита большое место заняло и обсуждение экономических вопросов. Индия является одним из важных торгово-экономическим партнёров России, и лидеры двух стран подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимного товарооборота до 30 миллиардов долларов к 2025 году. А также заявили о необходимости начала переговоров по соглашению о свободной торговле товарами между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией.

Визит в Индию был примечателен и тем, что он произошёл за сутки до важных переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. И он продемонстрировал, что ранее анонсированный Москвой разворот на Восток не является пустыми словами, и что самое главное — он не означает автоматически подстраивание России под интересы Китая. Что существенно усиливает позиции Москвы как в переговорах с США, так и с Китаем.

Авторы Айк Халатян