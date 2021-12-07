Байден проведёт переговоры с Зеленским 9 декабря
Также в ближайшие дни Киев, Вашингтон и их европейские партнёры проведут консультации, чтобы согласовать позиции после переговоров президента США с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский © EPA / SERGEY DOLZHENKO
Президент США Джо Байден проведёт переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским 9 декабря. Об этом на брифинге по итогам беседы главы Белого дома и президента РФ Владимира Путина рассказал помощник лидера Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарём [США Энтони] Блинкеном", — сказал он.
В свою очередь советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев, Вашингтон и их европейские партнёры в ближайшие дни проведут консультации, чтобы согласовать позиции после переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным.
"В ближайшие дни пройдут масштабные консультации между Вашингтоном, Лондоном, столицами на европейском континенте и, конечно, Киевом для калибровки согласованных позиций в связи с тем, что президент Байден услышал на этих переговорах", — заявил Подоляк в беседе с изданием Liga.net.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее Белый дом назвал темы, которые обсудили Путин и Байден. Сенатор Владимир Джабаров считает, что пресс-релиз Белого дома был заготовлен заранее. При этом сенатор Андрей Климов обратил внимание на четыре важных сигнала беседы Путина и Байдена.
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