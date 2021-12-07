Байден проведёт переговоры с Зеленским 9 декабря

Президент США Джо Байден проведёт переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским 9 декабря. Об этом на брифинге по итогам беседы главы Белого дома и президента РФ Владимира Путина рассказал помощник лидера Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарём [США Энтони] Блинкеном", — сказал он.

В свою очередь советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев, Вашингтон и их европейские партнёры в ближайшие дни проведут консультации, чтобы согласовать позиции после переговоров Байдена с президентом России Владимиром Путиным.