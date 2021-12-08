НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сенатор Россель назвал отключение России от Swift самоубийством для США и Британии

Эксперт отметил, что введение новых санкций против РФ маловероятно, однако в стране уже готовятся к такому развитию событий.

8 декабря, 08:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Верхняя палата США, занимающая серьёзное положение в Америке, не поддержала идею введения агрессивных санкций против России. Это значит, что новые ограничительные меры, в частности отключение РФ от международной платёжной системы Swift, не будут приняты, сообщил Лайфу член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель.

"Что касается угроз со стороны Великобритании — никогда они этого не сделают (не отключат Россию от платёжной системы Swift. — Прим. Лайфа). Они уже посчитали, какой урон получат, если отключат нас от этой платёжной системы. Колоссальные потери, которые исчисляются миллиардами долларов. Объём наших платежей — это почти такая же сумма, сколько американцы тратят на оборону. Поэтому для них отключение нас от этой системы — самоубийство", — объяснил эксперт.

При этом Россель добавил, что, несмотря на благоприятные прогнозы, в России готовятся к подобному развитию событий. В частности, Сбербанк занимается решением этого вопроса.

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Что может потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о введении новых санкций в отношении РФ. По его мнению, опубликованная CNN информация могла быть уткой или целенаправленным сливом.

Финансист Разуваев объяснил, почему США не решатся отключить Россию от SWIFT

Финансист Разуваев объяснил, почему США не решатся отключить Россию от SWIFT

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1