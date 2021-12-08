Сенатор Россель назвал отключение России от Swift самоубийством для США и Британии

Верхняя палата США, занимающая серьёзное положение в Америке, не поддержала идею введения агрессивных санкций против России. Это значит, что новые ограничительные меры, в частности отключение РФ от международной платёжной системы Swift, не будут приняты, сообщил Лайфу член Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель.

"Что касается угроз со стороны Великобритании — никогда они этого не сделают (не отключат Россию от платёжной системы Swift. — Прим. Лайфа). Они уже посчитали, какой урон получат, если отключат нас от этой платёжной системы. Колоссальные потери, которые исчисляются миллиардами долларов. Объём наших платежей — это почти такая же сумма, сколько американцы тратят на оборону. Поэтому для них отключение нас от этой системы — самоубийство", — объяснил эксперт.