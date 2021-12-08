Панарина признали второй звездой игрового дня в НХЛ
В матче против "Чикаго Блэкхокс" он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.
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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
В выездном матче против "Чикаго Блэкхокс" (6:2), в составе которого он ранее выступал, Панарин набрал четыре очка. Россиянин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.
В ходе встречи форвард преодолел отметку в 500 набранных очков в НХЛ. В списке лучших российских бомбардиров в истории лиги он поднялся на двадцатое место. Сейчас на его счету уже 503 балла (174 шайбы и 329 передач) в 457 матчах.
Отметим, что главной звездой дня признали нападающего "Торонто Мейпл Лифс" Остона Мэттьюса. В победном матче с "Коламбус Блю Джекетс" (5:4) он забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Третьим в списке лучших игроков дня стал голкипер "Миннесоты Уайлд" Кэм Тэлбот, отразивший 38 из 39 бросков соперников в игре с "Эдмонтон Ойлерз" (4:1).
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