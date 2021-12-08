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Панарина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

В матче против "Чикаго Блэкхокс" он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

8 декабря, 08:35
<p>Фото © NHL</p>

Фото © NHL

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В выездном матче против "Чикаго Блэкхокс" (6:2), в составе которого он ранее выступал, Панарин набрал четыре очка. Россиянин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

В ходе встречи форвард преодолел отметку в 500 набранных очков в НХЛ. В списке лучших российских бомбардиров в истории лиги он поднялся на двадцатое место. Сейчас на его счету уже 503 балла (174 шайбы и 329 передач) в 457 матчах.

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Российские хоккеисты набрали восемь очков в матче НХЛ между "Сент-Луисом" и "Флоридой"

Отметим, что главной звездой дня признали нападающего "Торонто Мейпл Лифс" Остона Мэттьюса. В победном матче с "Коламбус Блю Джекетс" (5:4) он забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Третьим в списке лучших игроков дня стал голкипер "Миннесоты Уайлд" Кэм Тэлбот, отразивший 38 из 39 бросков соперников в игре с "Эдмонтон Ойлерз" (4:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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