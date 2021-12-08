Панарина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

В выездном матче против "Чикаго Блэкхокс" (6:2), в составе которого он ранее выступал, Панарин набрал четыре очка. Россиянин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

В ходе встречи форвард преодолел отметку в 500 набранных очков в НХЛ. В списке лучших российских бомбардиров в истории лиги он поднялся на двадцатое место. Сейчас на его счету уже 503 балла (174 шайбы и 329 передач) в 457 матчах.