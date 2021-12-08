Российские хоккеисты набрали восемь очков в матче НХЛ между "Сент-Луисом" и "Флоридой"
Главной звездой встречи признали Павла Бучневича, забросившего шайбу и сделавшего результативную передачу.
Фото © NHL.com
"Сент-Луис Блюз" дома победил клуб "Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Главной звездой встречи признали российского нападающего "Сент-Луиса" Павла Бучневича. Он забросил победную шайбу и сделал одну результативную передачу.
Также по два очка набрали два других российских легионера хозяев. Владимир Тарасенко забил гол и отметился точным пасом, Иван Барбашёв дважды ассистировал партнёрам.
В составе "Флориды" две результативные передачи сделал российский форвард Максим Мамин. Всего наши хоккеисты в составе обеих команд набрали в этом матче восемь очков.
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