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Российские хоккеисты набрали восемь очков в матче НХЛ между "Сент-Луисом" и "Флоридой"

Главной звездой встречи признали Павла Бучневича, забросившего шайбу и сделавшего результативную передачу.

8 декабря, 08:19
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Сент-Луис Блюз" дома победил клуб "Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи признали российского нападающего "Сент-Луиса" Павла Бучневича. Он забросил победную шайбу и сделал одну результативную передачу.

Также по два очка набрали два других российских легионера хозяев. Владимир Тарасенко забил гол и отметился точным пасом, Иван Барбашёв дважды ассистировал партнёрам.

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В составе "Флориды" две результативные передачи сделал российский форвард Максим Мамин. Всего наши хоккеисты в составе обеих команд набрали в этом матче восемь очков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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