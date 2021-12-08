Российские хоккеисты набрали восемь очков в матче НХЛ между "Сент-Луисом" и "Флоридой"

"Сент-Луис Блюз" дома победил клуб "Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

Главной звездой встречи признали российского нападающего "Сент-Луиса" Павла Бучневича. Он забросил победную шайбу и сделал одну результативную передачу.

Также по два очка набрали два других российских легионера хозяев. Владимир Тарасенко забил гол и отметился точным пасом, Иван Барбашёв дважды ассистировал партнёрам.