Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула
За свою карьеру он становился обладателем Кубка СССР в составе СКА из Ростова.
Фото © Instagram / fcrostov
Экс главный тренер "Ростова", бывший наставник "Черноморца", "Таврии" и ряда других команд Игорь Гамула умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает инстаграм жёлто-синих.
"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", — говорится в сообщении "Ростова".
Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года. В 1981-м он стал обладателем футбольного Кубка СССР в составе ростовского СКА. Много лет он работал с молодёжной командой "Ростова", а также был его главным тренером. Иногда появлялся в эфире телеканала "Матч ТВ" в качестве футбольного эксперта.
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