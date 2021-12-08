Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Экс главный тренер "Ростова", бывший наставник "Черноморца", "Таврии" и ряда других команд Игорь Гамула умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает инстаграм жёлто-синих.

Игорь Гамула родился 17 февраля 1960 года. В 1981-м он стал обладателем футбольного Кубка СССР в составе ростовского СКА. Много лет он работал с молодёжной командой "Ростова", а также был его главным тренером. Иногда появлялся в эфире телеканала "Матч ТВ" в качестве футбольного эксперта.