Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Спортсмены из этой страны примут участие в соревнованиях, а вот политики на Игры в Поднебесную не поедут.
Флаг Австралии © Pixabay
Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Китае. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Он отметил, что австралийские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, а политики в Пекин не поедут. Также Моррисон подчеркнул, что дипломатический бойкот Игр отвечает национальным интересам Австралии.
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается: они будут принимать участие в международных соревнованиях. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова сочла бойкот США подготовкой к чему-то "очень неприятному". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США.
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