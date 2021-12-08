Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине

Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Китае. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

Он отметил, что австралийские спортсмены будут участвовать в соревнованиях, а политики в Пекин не поедут. Также Моррисон подчеркнул, что дипломатический бойкот Игр отвечает национальным интересам Австралии.