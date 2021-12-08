Нуланд: США ожидают приостановки "Северного потока – 2" в случае "вторжения" РФ на Украину
По её словам, Вашингтон уже ведёт консультации с новым правительством ФРГ, от позиции которого зависит реализация проекта.
Газокомпрессорная станция "Славянская" газопровода "Северный поток – 2" © ТАСС / Пётр Ковалёв
США ожидают, что проект газопровода "Северный поток – 2", который предназначен для экспорта российского газа в Европу, будет приостановлен в случае "вторжения" РФ на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд.
"Если президент Путин начнёт наступление на Украину, наши ожидания состоят в том, что трубопровод будет приостановлен", — заявила она на слушаниях в Сенате.
Нуланд добавила, что американские власти ведут консультации с новым правительством Германии, от позиции которого зависит реализация проекта, и видят с его стороны готовность к решительным действиям относительно "Северного потока – 2".
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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