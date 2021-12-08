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Нуланд: США ожидают приостановки "Северного потока – 2" в случае "вторжения" РФ на Украину

По её словам, Вашингтон уже ведёт консультации с новым правительством ФРГ, от позиции которого зависит реализация проекта.

8 декабря, 00:00
<p>Газокомпрессорная станция "Славянская" газопровода "Северный поток – 2" © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Газокомпрессорная станция "Славянская" газопровода "Северный поток – 2" © ТАСС / Пётр Ковалёв

США ожидают, что проект газопровода "Северный поток – 2", который предназначен для экспорта российского газа в Европу, будет приостановлен в случае "вторжения" РФ на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд.

"Если президент Путин начнёт наступление на Украину, наши ожидания состоят в том, что трубопровод будет приостановлен", — заявила она на слушаниях в Сенате.

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Нуланд добавила, что американские власти ведут консультации с новым правительством Германии, от позиции которого зависит реализация проекта, и видят с его стороны готовность к решительным действиям относительно "Северного потока – 2".

Ранее Нуланд пригрозила изолировать РФ от мировой финансовой системы при "вторжении" на Украину.

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10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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