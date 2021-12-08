Нуланд: США ожидают приостановки "Северного потока – 2" в случае "вторжения" РФ на Украину

США ожидают, что проект газопровода "Северный поток – 2", который предназначен для экспорта российского газа в Европу, будет приостановлен в случае "вторжения" РФ на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд.

"Если президент Путин начнёт наступление на Украину, наши ожидания состоят в том, что трубопровод будет приостановлен", — заявила она на слушаниях в Сенате.