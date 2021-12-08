Сборная России по гандболу заняла первое место в группе на предварительном этапе ЧМ
В следующем раунде подопечные Людмилы Бодниевой сыграют с командами Франции, Словении и Черногории.
Игрок женской сборной России по гандболу Екатерина Ильина © rushandball.ru
Женская сборная России по гандболу победила команду Сербии в третьем туре предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Испании. Матч завершился со счётом 32:22.
Подопечные Людмилы Бодниевой заняли первое место в группе. Ранее они обыграли сборные Камеруна (40:18) и Польши (26:23). В следующем раунде россиянки, полячки и сербки сыграют с командами Франции, Словении и Черногории. Две лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал.
Ранее стало известно, что Россия впервые в истории получила право проведения женского чемпионата Европы по гандболу. Матчи турнира пройдут с 3 по 20 декабря 2026 года на "ВТБ-арене" в Москве, а также на "Сибур-арене" и во дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге.
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