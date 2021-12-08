Сборная России по гандболу заняла первое место в группе на предварительном этапе ЧМ

Женская сборная России по гандболу победила команду Сербии в третьем туре предварительного этапа чемпионата мира, который проходит в Испании. Матч завершился со счётом 32:22.

Подопечные Людмилы Бодниевой заняли первое место в группе. Ранее они обыграли сборные Камеруна (40:18) и Польши (26:23). В следующем раунде россиянки, полячки и сербки сыграют с командами Франции, Словении и Черногории. Две лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал.