Вирусолог Семёнов предупредил о более быстром развитии пневмонии при омикрон-штамме
Если раньше этот процесс занимал 10–11 дней, то сейчас ускорился до 3–5 дней, отметил глава центра "Вектор".
Покровская больница в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса CoViD-19 © ТАСС / Александр Демьянчук
Новый штамм коронавируса "омикрон" может вызывать пневмонию в два-три раза быстрее, чем ранее известные варианты. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семёнов.
"Что плохо в штамме "омикрон", он точно так же, как и "дельта", более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием лёгких — нижних дыхательных путей. Поэтому "омикрон" быстрее спускается в лёгкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно", — отметил Семёнов в интервью газете "Известия".
По словам специалиста, при инфицировании "стареньким" коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу и получить квалифицированную помощь, отметил Семёнов. Сейчас же этот процесс занимает 3–5 дней.
Также эксперт объяснил, почему "омикрон" появился именно в Африке. Вирусолог обратил внимание на то, что там высокая плотность населения и один из самых низких уровней вакцинации в мире — всего 25%.
"Если посмотреть на карту вакцинного охвата, увидим низкий уровень, например, в Афганистане, в Болгарии, где уровень вакцинации близок к юаровскому. Эти тёмные пятна на карте мирового вакцинного охвата — "кормовая площадка" для вируса. Пока вирусу есть где кормиться, есть где размножаться, он будет мутировать. И страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты вируса", — пояснил глава центра "Вектор".
Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.
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