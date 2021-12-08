Вирусолог Семёнов предупредил о более быстром развитии пневмонии при омикрон-штамме

Новый штамм коронавируса "омикрон" может вызывать пневмонию в два-три раза быстрее, чем ранее известные варианты. Об этом заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семёнов.

"Что плохо в штамме "омикрон", он точно так же, как и "дельта", более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием лёгких — нижних дыхательных путей. Поэтому "омикрон" быстрее спускается в лёгкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно", — отметил Семёнов в интервью газете "Известия".

По словам специалиста, при инфицировании "стареньким" коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу и получить квалифицированную помощь, отметил Семёнов. Сейчас же этот процесс занимает 3–5 дней.

Также эксперт объяснил, почему "омикрон" появился именно в Африке. Вирусолог обратил внимание на то, что там высокая плотность населения и один из самых низких уровней вакцинации в мире — всего 25%.