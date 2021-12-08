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Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от должности в Минфине США

Профессор приняла данное решение, так как сочла своё выдвижение нецелесообразным.

7 декабря, 22:51
<p>Сауле Омарова © <a href="https://www.banking.senate.gov/newsroom/photo-gallery/fintech-examining-digitization-data-and-technology" target="_blank" rel="noopener noreferrer">banking.senate.gov</a></p>

Сауле Омарова © banking.senate.gov

Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден удовлетворил её просьбу, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я принял просьбу Сауле Омаровой о снятии её кандидатуры с выдвижения на должность главы Управления валютного контроля", — приводит пресс-служба слова Байдена.

Уточняется, что Омарова приняла данное решение, так как сочла своё выдвижение нецелесообразным.

Назначение уроженки СССР на пост в Минфине США сочли невозможным

Назначение уроженки СССР на пост в Минфине США сочли невозможным

Напомним, выдвижение Омаровой, родившейся в 1966 году в городе Уральске (Казахская ССР), вызвало резкую критику среди американских законодателей. В частности, сенатор-республиканец Джон Кеннеди попросил её объяснить своё участие в "организации молодых коммунистов" — ВЛКСМ. Также он попросил Омарову подтвердить выход из организации, ликвидированной ещё в 1991 году. А пятеро демократов из банковского комитета верхней палаты Конгресса США попытались уличить её в приверженности идеям коммунизма.

Сауле Омарова является профессором банковского права Корнеллского университета, специалистом в области регулирования финансовых институтов, банковского права, международных и корпоративных финансов. В 1991 году по программе студенческого обмена между МГУ и Висконсинским университетом в Мадисоне она отправилась в США и осталась там после распада СССР. В одном из интервью она охарактеризовала себя как антикоммунистку.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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