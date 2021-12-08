Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от должности в Минфине США

Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден удовлетворил её просьбу, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я принял просьбу Сауле Омаровой о снятии её кандидатуры с выдвижения на должность главы Управления валютного контроля", — приводит пресс-служба слова Байдена.

Уточняется, что Омарова приняла данное решение, так как сочла своё выдвижение нецелесообразным.

Напомним, выдвижение Омаровой, родившейся в 1966 году в городе Уральске (Казахская ССР), вызвало резкую критику среди американских законодателей. В частности, сенатор-республиканец Джон Кеннеди попросил её объяснить своё участие в "организации молодых коммунистов" — ВЛКСМ. Также он попросил Омарову подтвердить выход из организации, ликвидированной ещё в 1991 году. А пятеро демократов из банковского комитета верхней палаты Конгресса США попытались уличить её в приверженности идеям коммунизма.