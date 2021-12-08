Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от должности в Минфине США
Профессор приняла данное решение, так как сочла своё выдвижение нецелесообразным.
Сауле Омарова © banking.senate.gov
Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась от назначения на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден удовлетворил её просьбу, сообщает пресс-служба Белого дома.
"Я принял просьбу Сауле Омаровой о снятии её кандидатуры с выдвижения на должность главы Управления валютного контроля", — приводит пресс-служба слова Байдена.
Уточняется, что Омарова приняла данное решение, так как сочла своё выдвижение нецелесообразным.
Напомним, выдвижение Омаровой, родившейся в 1966 году в городе Уральске (Казахская ССР), вызвало резкую критику среди американских законодателей. В частности, сенатор-республиканец Джон Кеннеди попросил её объяснить своё участие в "организации молодых коммунистов" — ВЛКСМ. Также он попросил Омарову подтвердить выход из организации, ликвидированной ещё в 1991 году. А пятеро демократов из банковского комитета верхней палаты Конгресса США попытались уличить её в приверженности идеям коммунизма.
Лента новостей
Ушаков раскрыл, что Путин ответил Байдену на беспокойство из-за "батальонов" РФ возле Украины
сегодня в 22:41
Ушаков: Путин указал Байдену на попытки Киева усилить наступление на русский язык
сегодня в 22:23
"Драма для США": Обозреватель WSJ Сеиб раскрыл три точки, где может начаться военный конфликт
сегодня в 22:10
Сауле Омарова является профессором банковского права Корнеллского университета, специалистом в области регулирования финансовых институтов, банковского права, международных и корпоративных финансов. В 1991 году по программе студенческого обмена между МГУ и Висконсинским университетом в Мадисоне она отправилась в США и осталась там после распада СССР. В одном из интервью она охарактеризовала себя как антикоммунистку.
Комментариев: 0