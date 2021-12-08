Обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб заявил о росте риска начала трёх военных конфликтов, грозящих стать "драмой" для США.

"США и их союзники переживают опасный момент — возможно, даже ещё более опасный, чем кажется многим американцам", — отметил он.

Первым среди вероятных конфликтов Сеиб назвал "вторжение" РФ на Украину. В качестве аргумента он назвал "сосредоточение российских войск у границы" с Незалежной.

Вторая возможная горячая точка, по мнению обозревателя, — операция Китая в Тайване.

"Председатель КНР Си Цзиньпин — последний в ряду китайских лидеров, которые ясно сигнализировали о своих намерениях поставить Тайвань под контроль Пекина", — подчёркивается в публикации автора.

Обосновывая свой прогноз, Сеиб рассказал о желании Си Цзиньпина взять остров под контроль до ухода с поста председателя КНР.

Как полагает публицист, третья "угроза" — это вероятность срыва переговоров по иранской ядерной программе. По мнению Сеиба, из агрессивной позиции Ирана на переговорах в сочетании с усиленным обогащением урана следует, что Тегеран "полон решимости как минимум достичь ядерного порога". Автор WSJ допустил, что США могут смириться с ядерным статусом Ирана, однако исключил, что такое положение дел устроит власти Израиля. А это значит, что перспектива военных действий с каждым днём становится всё острее, заключил Сеиб.