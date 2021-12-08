"Атлетико" победил "Порту" в матче с двумя удалениями и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико" победил на выезде "Порту" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся на арене "Эштадиу ду Драгау", завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба.

Голами в матче, который прошёл в рамках группы B, отметились игроки гостей Антуан Гризманн, Анхель Корреа и Родриго Де Пауль, а также футболист хозяев Сержиу Оливейра. Команды заканчивали встречу в неполных составах. У "Атлетико" во втором тайме был удалён Янник Карраско, а у "Порту" — Венделл.

В другой игре группы B "Ливерпуль" в гостях одолел "Милан" — 2:1. В составе английского клуба, одержавшего победы во всех шести матчах сезона, по голу забили Мохамед Салах и Дивок Ориги.

"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, набрав 18 очков. "Атлетико" с семью баллами пробился в плей-офф со второй позиции. "Порту" (пять очков) продолжит борьбу в Лиге Европы, "Милан" (четыре) вылетел из еврокубков.

В группе С шестую победу в шести встречах одержал амстердамский "Аякс", разгромив дома лиссабонский "Спортинг", — 4:2. Ивуарийский форвард хозяев Себастьян Алле повторил рекорд Криштиану Роналду, забив в каждом из матчей на групповой стадии Лиги чемпионов. С десятью голами он возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего сезона.