"Хороший боец, но не великий": Зачем Макгрегор опять задирает Хабиба Нурмагомедова и кто уже бросил ему новый вызов Сейчас любитель виски и громких заявлений продолжает восстанавливаться от травмы и коллекционировать возможных соперников на следующий поединок. 7 декабря, 21:40 Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото © John W. McDonough / Sports Illustrated via Getty Images

С момента легендарного боя Конор Макгрегор — Хабиб Нурмагомедов прошло уже более трёх лет. Сколько воды утекло — не сосчитаешь. Наш боец уже успел закончить карьеру в UFC, уйдя абсолютно непобеждённым, и запустил свой промоушен. У ирландца в жизни вроде бы тоже много чего произошло. Однако желание вечно как-нибудь задеть Хабиба у него никуда не ушло и по сей день.

"Он плакал в клетке"

Для начала вот вам немножко вводных данных перед очередной цитатой Макгрегора про Нурмагомедова. Хабиб — абсолютный чемпион UFC, 29 побед в 29 поединках, всё и всем неоднократно доказал. Конор же от чемпиона UFC скатился до извечного провокатора, который то уходит из спорта, то пытается в него триумфально вернуться. А вот теперь посмотрите, что сказал ирландец о нашем бойце.

"Да, он хороший боец, не великий. У него небольшое количество нокаутов, бить он не мог вообще. Никогда не поднимался в весовой категории и чуть не умирал, чтобы сделать вес. Много раз отказывался от поединков. Рано завершил карьеру. Всё это говорит о том, что он хороший боец, не великий. Он был хорош несколько месяцев, и всё", — написал у себя в твиттере Конор Макгрегор.

Звучит странно. Ведь как минимум по достижениям великими можно назвать обоих. Даже если не двух сразу, то Хабиб уж точно заслужил, чтобы быть в списке великих. И по крайней мере Конору он доказал, насколько велик. Главный бой 2018 года продлился очень недолго, ибо Хабиб очень оперативно сумел отправить Макгрегора отдыхать. Но давайте обратим внимание на ещё одну цитату ирландца.

"Он плакал в клетке и просил поставить его на первое место в рейтинге (вне зависимости от весовой категории. — Прим. Лайфа), который определяется СМИ, ха-ха. Завершение карьеры означает исключение из всех рейтингов. Он завершил карьеру, но плакал, чтобы его поставили на первое место", — написал Конор.

Ислам Махачев. Фото © Chris Unger / Zuffa LLC

Макгрегор снова взялся за своё любимое дело: задирать других бойцов, и особенно Хабиба, с которым у них особые "тёплые" отношения. Ирландец, и это грустно признавать, уже давно превратился в человека, готового обсудить любого соперника, но не выйти с ним в октагон. Тем более что последнее поражение от Пуарье отправило Конора на достаточно долгое время в лазарет.

Другой вопрос: зачем задевать именно Хабиба? Нурмагомедов уже давно заявил, и от своих слов не отказывается, что в октагон он не вернётся. Да и вряд ли ему сейчас это интересно с учётом развития собственного промоушена — Eagle Fighting Championship. Куда интереснее было бы посмотреть на бой Макгрегора с Исламом Махачевым. Последнего называют "преемником Хабиба" и улучшенной версией легендарного бойца. Правда, сам Махачев говорил, что со спортивной точки зрения бой ему неинтересен.

— Если быть честным, то никакого спортивного интереса уже нет. Просто на этом бое можно хорошо заработать, — говорил Ислам Махачев в интервью "Известиям".

Зато тренер Макгрегора Джон Кавана заявил, что для него бой с Махачевым был бы крайне интересен. Причём, как он отметил, "по понятным причинам". Готов ли к этому сам ирландец — большой вопрос.

"Король против короля"

Зато выйти в октагон с Макгрегором готов шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Сейчас он один из самых жёстких и ярких спортсменов в промоушене. Его успехи не могут не впечатлять. И вот теперь, спустя целую вереницу боёв с не самыми мощными оппонентами, он готов к схватке с настоящей легендой.

"Март, Лондон. Давай сделаем это, брат. Король против короля", — обратился Чимаев к Макгрегору в "Твиттере".

Что интересно, у Чимаева и Макгрегора есть одно интересное пересечение. Они оба объявляли о завершении карьеры в UFC, однако потом возвращались в октагон. "Шведский Хабиб" (именно так его величают болельщики), равно как и оригинальный Хабиб, идёт без поражений в UFC, и Конор легко может стать его следующей добычей. Подогревает интерес к возможному матчу то, что это может быть феерическим зрелищем для всех болельщиков.

Хамзат Чимаев. Фото © Chris Unger / Zuffa LLC

Надо ли это Конору? Сказать сложно. В список его возможных соперников Чимаев не входит. Да и Макгрегор наверняка понимает, что Чимаев со всей его резкостью и дерзостью в бою может очень быстро отправить ирландца в глубочайший нокаут. К слову, с последним соперником шведа чеченского происхождения именно так и было: удушающий приём Чимаева оставил без сознания китайца Ли Цзинляна.

Посмотрим, что Макгрегор ответит одному из самых яростных и ярких бойцов UFC и согласится ли на бой. Разговоров о том, что Конор готов вернуться после травмы, много. Причём говорит об этом сам ирландец. Впрочем, задирать Чимаева и Хабиба — разные вещи. Нурмагомедов никак уже не ответит Конору в октагоне, а вот шведский боец — легко. Посмотрим, каким будет возвращение Макгрегора на арену и кто станет следующей "жертвой" его твиттера.

Авторы Шамиль Гаджиев