Ушаков: Путин перечислил Байдену "красные линии" России
По словам помощника президента РФ, главы государств условились поручить своим представителям оперативно вступить в контакт по этим чувствительным вопросам.
Президент России Владимир Путин © ТАСС / POOL / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом перечислил "красные линии" РФ. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"С учётом наших озабоченностей была достигнута договорённость, особенно после того, как Владимир Путин сказал, что есть определённые "красные линии", которые всем известны, и они исключают дальнейшее любое продвижение НАТО на восток и размещение на Украине, как и [на территории] других сопредельных с нами государств, угрожающих нам вооружений, особенно наступательных", — сказал Ушаков на брифинге.
Помощник президента добавил, что главы государств условились поручить своим представителям оперативно вступить в контакт по этим чувствительным вопросам.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой переговоров стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
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