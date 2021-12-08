Ушаков: Путин перечислил Байдену "красные линии" России

"С учётом наших озабоченностей была достигнута договорённость, особенно после того, как Владимир Путин сказал, что есть определённые "красные линии", которые всем известны, и они исключают дальнейшее любое продвижение НАТО на восток и размещение на Украине, как и [на территории] других сопредельных с нами государств, угрожающих нам вооружений, особенно наступательных", — сказал Ушаков на брифинге.