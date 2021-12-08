Ушаков рассказал о шутках на переговорах Путина и Байдена

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал о переговорах Владимира Путина и президента США Джо Байдена. По его словам, разговор был достаточно откровенный и носил деловой характер. Вместе с тем главы государств нашли время для шуток и обмена комплиментами.

"Когда серьёзные, умные люди разговаривают друг с другом, иногда дают волю, чтобы облегчить длинную фразу, придав ей более короткий характер, но от этого она становится более понятной. Было несколько шуток. Они были уместны и с американской стороны. Но и наш президент умеет и любит (шутить. — Прим. Лайфа), — отметил Ушаков на брифинге.

По его словам, в ходе переговоров друг с другом общались исключительно Путин и Байден. При этом американский президент находился в комнате не один.