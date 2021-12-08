Ушаков рассказал о шутках на переговорах Путина и Байдена
Помощник президента РФ отметил, что когда серьёзные, умные люди разговаривают друг с другом, то иногда дают волю, чтобы облегчить длинную фразу, придав ей более короткий характер.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков рассказал о переговорах Владимира Путина и президента США Джо Байдена. По его словам, разговор был достаточно откровенный и носил деловой характер. Вместе с тем главы государств нашли время для шуток и обмена комплиментами.
"Когда серьёзные, умные люди разговаривают друг с другом, иногда дают волю, чтобы облегчить длинную фразу, придав ей более короткий характер, но от этого она становится более понятной. Было несколько шуток. Они были уместны и с американской стороны. Но и наш президент умеет и любит (шутить. — Прим. Лайфа), — отметил Ушаков на брифинге.
По его словам, в ходе переговоров друг с другом общались исключительно Путин и Байден. При этом американский президент находился в комнате не один.
"Не знаю, сколько сидело там человек, но Путин обратил внимание, что один из них использует такую же простую ручку, которая у него, у Путина, была в руках. На это он обратил внимание в плане шутки. А что касается наших представителей, то мы были у экранов и следили за ходом (переговоров. — Прим. Лайфа) и готовы были взять слово и подсказать президенту по тем или иным практическим вопросам", — рассказал Ушаков.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой переговоров стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
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