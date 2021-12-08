Коррозия металла: Почему Украина выпрашивает у США вооружение, предназначенное для Афганистана Военная техника, которую Америка должна была отправить в Афганистан, может стать последней надеждой ВСУ. 7 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / STRINGER

Талибы в сделку не входили

Американское издание Foreign Policy сообщило, что в ноябре, аккурат перед началом вбросов о якобы готовящемся вторжении России на Украину, министр обороны Украины Алексей Резников обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой расширить поставки оружия. По данным FP, Резников просил у шефа Минобороны США оружие, которое изначально должно было отправиться в Афганистан.

В списке, который якобы передали в Пентагон, значатся средства ПВО, морской обороны и радиоэлектронной борьбы, а также авиационная техника, включая "вертолёты, похожие на воздушные средства, используемые и Украиной, и ВВС Афганистана". Эксперты почти сразу предположили, что речь идёт о вертолётах Ми-17, однако, где именно сейчас находятся эти вертолёты, никто уточнить так и не смог.

Известно, что в 2011 году США подписали контракт на покупку у "Рособоронэкспорта" 63 вертолётов Ми-17В-5, предназначенных для ВВС Афганистана. Общая стоимость сделки составила рекордные $1,3 млрд, а ещё через три года контракт был полностью исполнен. Через некоторое время разразился скандал — вместо российского завода-изготовителя контракт на обслуживание вертолётов получила словацкая компания LOTN. За ремонт трёх десятков вертолётов словаки запросили 122 млн долларов, и часть машин была переправлена в Европу. Специалист по ремонту Ми-8, авиационный инженер Георгий Щукин пояснил, что часть запроса ВСУ, которая касается вертолётов, "выглядит как минимум странно".

То, что в списке оказались вертолёты, может говорить о двух вещах. Первое — украинцы за счёт США пытаются сэкономить на обновлении авиационного парка. Второе — вертолётов у них становится всё меньше и меньше, а на поддержание лётной годности нет либо денег, либо желания Георгий Щукин Авиационный инженер

Всё приходит в негодность

По некоторым данным, до бегства США из Афганистана в Восточную Европу было эвакуировано не менее полутора десятков исправных Ми-17, ремонт которых ещё не был оплачен. Эти машины, по данным собеседника Лайфа в оборонно-промышленном комплексе России, могут оказаться критически необходимы ВСУ, поскольку все более-менее исправные вертолёты на Украине находятся в ведении МВД.

Ми-17. Фото © ТАСС / DPA

Платить за расширение парка вертолётов, как и за их ремонт, украинским военным практически нечем — большая часть денег перенаправлена на закупку беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и строительство завода по их производству на территории страны. Всего, по некоторым данным, на вооружении ВСУ находится не более 35–40 вертолётов Ми-8 разных модификаций, 10–15% из которых непригодны к вылету и требуют ремонта. Кроме того, абсолютно все вертолёты, находящиеся на вооружении ВСУ, давно выработали свой ресурс, а большая часть из них появилась ещё во времена Киевского военного округа, пока существовал СССР. Как пояснили Лайфу собеседники в оборонно-промышленном комплексе, с такой техникой "никакое продление ресурса не поможет, через какое-то время нужно обновлять".

Немецкий военный эксперт, специалист по авиации СССР Петер Лех отмечает — критический рубеж все украинские Ми-8 пройдут в 2024–2026 годах.

В исправном состоянии большинство украинских вертолётов перестали находиться примерно с 2010 года, а некоторые ещё раньше, примерно с конца 90-х. Поставки новых вертолётов из России обсуждались давно — это происходило ещё при Януковиче. Новые лица украинской политики пока не понимают, где найти ресурсы на обновление парка Петер Лех Военный эксперт, специалист по авиации СССР

К тому же как класс в ВСУ практически исчезли ударные вертолёты Ми-24 — их эксплуатацию украинская армия была вынуждена приостановить из-за отсутствия лопастей, производство которых в нарушение большинства лицензионных документов было развёрнуто на Украине лишь в 2021 году.

Почему Украина просит оружие у США?

Украинские военные. Фото © ТАСС / Zuma

Если поставки стрелкового вооружения и комплексов разведки Белый дом может провести в рамках военной помощи, то закупка полутора десятка военно-транспортных вертолётов — мероприятие дорогостоящее. Для того чтобы позволить себе подобное, нужно иметь не меньше 200–300 млн долларов. Военный эксперт Юрий Лямин поясняет: таких денег в военном бюджете Украины нет, а истерика вокруг раздувания "угрозы российского вторжения" может оказаться неплохим способом раскрутить американских кураторов на новые вертолёты.

Украина там не единственная страна, кто хочет получить как деньги, предназначенные в качестве помощи Афганистану, так и вооружения, которые США приобретали для этой страны. Интерес Киева в первую очередь направлен на Ми-17, и это как раз понятно, так как у ВСУ есть подготовленный экипаж, техперсонал и т.д. Эти вертолёты они могут сразу включить в состав собственной авиации Юрий Лямин Военный эксперт

Весной 2021 года США уже выделяли Украине 125 млн долларов в качестве военной помощи, ещё 150 млн было обещано Киеву на условиях проведения определённых реформ. Однако по старой украинской традиции деньги, выделенные США, растворились в неизвестном направлении, а на поддержание боеготовности собственной армии средств уже не осталось. Косвенно это подтверждают и слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что "Украине для защиты не нужны американские солдаты, необходимо только оружие". На самой Украине Резникову регулярно напоминают, что такое положение дел не имеет ничего общего с заявлениями президента Владимира Зеленского, сообщившего недавно, что "Украина способна остановить любое нападение".

Авторы Сергей Андреев