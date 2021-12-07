Секретный фарватер: С какой целью российские подлодки с ядерным оружием могли срочно покинуть свои базы Отследить субмарины с тактическим и стратегическим арсеналом не смогли даже в космической разведке США. 6 декабря, 21:40 Камчатский край. Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами К-551 "Владимир Мономах" проекта 955 "Борей". Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Елена Верещака

Слежка за ядерным арсеналом

30 ноября несколько зарубежных изданий сообщили, что почти все субмарины российского военно-морского флота, входящие в состав ядерной триады, покинули свои базы и вышли в море. Их след потерялся почти сразу после выхода из акватории базы: ни японские, ни норвежские противолодочные самолёты не смогли обнаружить российских "стратегов" в нейтральных водах. Это натолкнуло некоторых аналитиков на мысль о том, что подлодки экстренно выходят в море в связи с проведением внеплановых учений. Слежка за носителями российского ядерного оружия и местами базирования подлодок проводится непрерывно: над каждым объектом, по словам отставных военных, непрерывно "висят" не менее трёх спутников видовой и радиотехнической разведки.

Военно-морская база Китсап. Фото © Getty Images / Smith Collection / Gado / Getty Images

Местоположение "парковок" для "подлодок судного дня" хорошо известно как российским военным, так и их американским коллегам: в России это Камчатка и Гаджиево на севере страны, для США это базы Китсап, Кингс-Бэй и другие объекты Штатов в Европе, например база подводных лодок в норвежском Тромсё, которую ВМС США расконсервировали относительно недавно. Такое внимание к российским подводным силам легко объяснить: ещё осенью Институт ВМС США выпустил доклад, в котором сообщалось об "активных инвестициях России в подводный флот". Но куда отправились сразу несколько подводных носителей ядерного оружия, внезапно оставивших пункты постоянной дислокации?

Версии и домыслы

Военные пока не подтвердили, что российский подводный флот перешёл в режим повышенной боеготовности. Новостей об очередных учениях, внезапных проверках и испытаниях новейшего оружия также не поступало. Однако на спутниковых снимках хорошо видно, что с конца октября почти все причальные стенки в Вилючинске и Гаджиеве опустели. А это значит, что корабли действительно вышли в море. Прежде чем пытаться угадать причину покидания баз, стоит пристальнее изучить состав подводного флота.

Главной сложностью для американских аналитиков стало то, что европейские спутники Sentinel-2 зафиксировали движение субмарин всех типов: свои базы, по данным зарубежных СМИ, покинули и "стратеги", и многоцелевые подводные лодки, способные охотиться за авианосцами и стратегическими подлодками вероятного противника. Однако подобное, по словам бывшего члена экипажа подлодки К-223 "Подольск" Андрея Рюмина, обычное дело, а корабли подводного флота вне зависимости от назначения эксплуатируются "так же часто, как пассажирские самолёты".

У каждой подлодки два-три экипажа. Основной, дублирующий и резервный. Многоцелевые корабли и "стратеги" — это перманентный инструмент для сдерживания вероятного противника, они находятся в море постоянно, интервал между походами может быть несколько недель, а может быть несколько дней. За то время, что подлодка находится у причальной стенки, её проверяют, обслуживают и снова отправляют в море. Какой должна быть активность, определяют в генеральном штабе и штабе флота, поэтому я бы не стал заострять внимание на том, что техника находится в море. Если она там, значит, так нужно Андрей Рюмин Бывший заместитель начальника БЧ-2 на подлодке К-223 "Подольск"

Для чего нужны такие подлодки?

В 2019 году многие зарубежные СМИ опубликовали материалы с сенсационными заголовками. Американские и европейские медиа отмечали, что президент России предупредил Запад "О возможном ударе по центрам принятия решений". Почти два года назад в своём послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что подлётное время российских ракет будет адекватно подлётному времени американских, которое он оценил в 10–12 минут.

Какие подводные лодки ВМФ России "потеряли" США и НАТО. © LIFE

Тогда многие американские аналитики заметили, что морские носители вполне могут сыграть роль молниеносного "оружия судного дня" и строить для ответно-встречного ядерного удара крупный флот нет никакого смысла. Бывший заместитель командира БЧ-3 подлодки К-55 Игорь Геркин пояснил: у стратегических подлодок на случай большой войны только одна задача.

Задача такой подлодки — провести пуск. Дальше такая субмарина будет либо уничтожена, либо успеет погрузиться и на полном ходу уйти в сторону пункта базирования. В советское время было так: выполнение задачи прежде всего, остальное — потом. Тренировки под такие мероприятия — дело ответственное, и в них могут быть задействованы значительные силы флота. Докладывают об этом вышестоящему руководству, а остальные узнают только в исключительном случае. Если сейчас американцы гадают, почему подлодок нет на базе, значит, так задумано Игорь Геркин Бывший заместитель командира БЧ-3 подлодки К-55

По словам Геркина, вооружения на подлодках проекта 955 "Борей", 949 "Антей" и 667 БДРМ "Дельфин" достаточно, чтобы уничтожить все "центры принятия решений" за считаные минуты. В таких баллистических ракетах, как "Булава" и "Синева", содержится до десятка боевых блоков мощностью от 150 килотонн. Десятка попаданий, по словам отставных подводников, будет достаточно, чтобы "отработать большой список целей, без функционирования которых управление такой страной, как США, будет либо затруднено, либо практически невозможно".

Бывший аналитик РУМО США Майкл Джорджани в беседе с Лайфом пояснил, что современная система слежения за подводными лодками SOSUS далека от совершенства и часто даёт сбои, которые ВМС США не в состоянии исправить.

Проблемы противолодочной системы США наблюдаются не первый год. Её пытаются починить примерно четыре года, но ощутимого прогресса пока достичь не удалось. Российские подлодки последние несколько лет модернизировались: их шумность, по некоторым данным, снизилась на десятки процентов, поэтому проникнуть через развёрнутую сеть датчиков они по-прежнему могут. Это было возможно и много лет назад, но сейчас делать это российским военным стало легче Майкл Джорджани Бывший аналитик РУМО США

По словам Джорджани, если командир российской подлодки "задумает всплыть в нейтральных водах и посмотреть на статую Свободы в мощную оптику, то никто не сможет ему помешать сделать это".

Авторы Сергей Андреев