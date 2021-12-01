Достать невидимку: Россия может поднять британский истребитель F-35 со дна Средиземного моря Поднять утонувший самолёт со дна моря не так просто, но у России есть для этого возможности. 30 ноября, 21:40 Фото © Flickr / Forsvarsdepartementet

F-35 упал и утонул

Американские истребители F-35 падают в море не первый раз. 9 апреля 2019 года в Тихом океане упал истребитель F-35A Военно-воздушных сил Японии. Это был рядовой инцидент, значения которому не придавали. Ну упал и упал. Двумя годами позже, 17 ноября 2021 года, во время плановых полётов в Средиземном море разбился британский F-35. Лётчик, которому не хватило тяги двигателей, чтобы взлететь с палубы авианосца Queen Elizabeth, катапультировался и выжил, а вот машину спасти не удалось.

Фото © ТАСС / AP Photo / Petros Karadjias

Пока останки F-35 покоятся на дне морском, силы НАТО и британские подводные силы совещаются на тему того, почему район Средиземного моря, в котором разбился истребитель, нужно поместить под охрану. Формальных причин две: скорое повторение учений палубной и противолодочной авиации и... русские подводные лодки, которые могут выкрасть бортовое оборудование машины. В России инцидент с F-35 никак не комментировали, но теоретически обломки F-35 — попади они в руки российских конструкторов — могут упростить работу над собственными истребителями пятого поколения.

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021

Кто будет доставать F-35 со дна моря?

В начале июня 2021 года истребитель F-35, наряду с эсминцем "Замволт", электромагнитной корабельной пушкой, авианосцами типа "Форд" и кораблями ближней морской зоны LCS, вошёл в список пяти худших видов вооружения, когда-либо созданных западным военно-промышленным комплексом. Аналитики нещадно критиковали бортовое оборудование самолёта и стоимость его эксплуатации, а также отмечали, что F-35 "силой навязали" всему блоку НАТО. Но оружие есть оружие — приняли на вооружение и закупают по сотне единиц каждый год, а конструкцию истребителя, в частности двигатели и авионику, постоянно модернизируют. Упавший в море F-35B — один из самых новых в составе британской палубной авиации. Интерес к этой версии есть и у российских военных — по некоторым данным, особенности машины пристально изучают в 30-м ЦНИИ Минобороны.

Однако, чтобы поднять машину со дна, сверхсовременной техники недостаточно. Для такой работы требуются уникальные специалисты, и людей с подобным опытом могут найти в ГУГИ — Главном управлении глубоководных исследований. В военное время они вполне могут получить приказ на обрыв всех интернет-кабелей, проложенных по дну океана, но пока до этого не дошло, они изучают морское дно с помощью батискафов и подводных лодок, составляя карты для моряков. Попасть на службу в ГУГИ, как и в специальные подразделения Минобороны, по собственному желанию нельзя. Туда приглашают только лучших офицеров флота, имеющих "исключительные достижения во время службы".

Зачем поднимать F-35 со дна моря?

Британский истребитель затонул крайне неудачно. В этом районе активно ходят гражданские суда, поэтому перекрыть акваторию в этом районе надолго практически невозможно. Но соблазн поднять машину со дна слишком велик. Кандидат технических наук, аспирант Чалмерского университета технологий Вадим Майер считает, что внутри истребителя может находиться много ценного оборудования.

С учётом того что истребитель упал с небольшой высоты и на небольшой скорости, машина вряд ли получила серьёзные повреждения. Это значит, что уцелели двигатель, электроника, даже системы вооружения, если его снаряжали для учебно-боевого вылета. Разумеется, из-за попадания воды всё оборудование пришло в негодность, но реверс-инжиниринг может в некоторых случаях дать много данных. Например, о компоновке машины, местах размещения оборудования и многом другом. Зная это, можно будет выстраивать средства противодействия Вадим Майер Кандидат технических наук, аспирант Чалмерского университета технологий

Одной из главных особенностей F-35 стали поглощающие сигналы РЛС поверхности, выполненные из композитных материалов со специальным напылением. Они позволяют истребителю оставаться невидимым для радаров большинства стран мира. В частности, израильские F-35I практически еженедельно нарушают воздушное пространство Сирии и Ливана, нанося удары по целям на земле. Ни один истребитель F-35 при этом не был сбит или даже повреждён ответным огнём.

Как поднять истребитель со дна моря?

Специалисты выделяют два основных способа. Первый — взорвать машину небольшим зарядом и выловить по частям на поверхности, второй — разобрать прямо под водой. Последний метод требует сноровки и специальной техники, которая у России и ГУГИ, к счастью, есть. В 2019 году Управление получило два новых судна для проведения подводных работ: корабли "Алмаз" (проекта 22010) и корабль проекта 02670 "Евгений Горигледжан". Суда могут автономно работать в любой точке мирового океана до 30 суток, а на их борту, как и на одном из ключевых судов ГУГИ "Янтарь", размещено оборудование с глубоководными аппаратами.

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Точный состав оборудования "Янтаря" и других кораблей неизвестен, но спускаемых аппаратов у ВМФ немало. Один из рекордсменов — глубоководный аппарат "Русь". Он способен погружаться на глубину 6180 метров, поэтому спуск на несколько сотен метров в районе, где упал F-35, для него не проблема. Модернизированная версия аппарата — глубоководный батискаф "Консул", по слухам, способен погружаться на семь тысяч метров и более.

К тому же на "Консул" опционально можно установить специальный манипулятор, в точности имитирующий движения человеческой руки и похожий на медицинского робота "Да Винчи". "Консул" может забирать с собой на поверхность крупные фрагменты упавших кораблей или самолётов весом до 300 килограммов.

Также в район падения F-35 могут перебросить аппараты "Мир", которые постоянно находятся на исследовательском судне "Академик Келдыш". Их предельная глубина погружения — шесть километров, и операторы этой техники уже исследовали затонувшие объекты. В 2000 году на них специалисты опускались к погибшей в Баренцевом море АПЛ "Курск".

Последняя пара глубоководных аппаратов, которые ГУГИ может задействовать для подъёма обломков F-35, относится к военным аппаратам. АС-30 и АС-34 предназначены для спасения экипажей затонувших подводных лодок. Как и "Консулы", их можно оснастить манипуляторами, а части истребителя НАТО можно погрузить в специальный отсек.

Самым мобильным в списке глубоководных батискафов считается военный "Бестер". Собеседники Лайфа в оборонно-промышленном комплексе отмечают, что с его помощью "можно детально изучить оборудование истребителя на дне моря" и затем выборочно забрать необходимое. Носителями "Бестера" являются подлодки специального назначения БС-64 "Подмосковье" и К-329 "Белгород". Бесшумность обеих подлодок позволяет скрытно подобраться к месту падения и забрать со дна обломки американского истребителя, которые через несколько суток после подъёма могут быть доставлены российским специалистам.

Авторы Сергей Андреев