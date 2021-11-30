Сюрпризы для "Абрамса" и "Леопарда": Что известно о сверхсекретной пушке танка "Армата" Для Т-14 создали снаряды, способные пробивать до метра танковой брони, однако на этом возможности российских оружейников не будут исчерпаны. 29 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, Joe Raedle / Getty Images

"Армата" поступает в войска

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ближайшее время сухопутные войска пополнятся танками Т-14 "Армата". По словам временно исполняющего обязанности начальника 47-го военного представительства майора Дмитрия Репина, к поставке до конца 2021 года планируется 20 единиц техники. Испытания и тестовые стрельбы танки "Армата" проходили с единой орудийной системой — пушкой 2А82М1 калибра 125-мм. Это современная пушка с увеличенным ресурсом стрельбы и доработанным механизмом заряжания.

Для большинства зарубежных покупателей современного российского вооружения этого будет достаточно — 125-миллиметровые снаряды закроют почти 100% потребностей в бронепробиваемости даже для таких требовательных клиентов, как Индия или Алжир. Однако 125-миллиметровая пушка в обозримом будущем может стать абсолютно бесполезной в современных войнах. Причин для этого несколько. Во-первых, танковая броня эволюционирует практически каждые пять-семь лет. Её состав перестал быть однородным — разработчики постоянно экспериментируют с составами, и от традиционной катанной брони совсем скоро может не остаться и следа, а её место, вероятно, займёт керамико-композитный сплав, в паре с которым будет работать система активной защиты. Во-вторых, дальность стрельбы 125-миллиметровыми снарядами критически мала для того, чтобы танк после выстрела остался целым и по возможности невредимым.

Чтобы оставаться конкурентным, такое орудие необходимо было радикально модернизировать. Западные аналитики не раз писали, что возможности российских танковых 125-миллиметровых пушек исчерпаны, а разработчики вряд ли предложат что-то, что коренным образом может поменять ситуацию на поле боя. Но случилось невероятное.

Царь-пушка

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Мало кто знает, но одними из самых секретных снарядов для танка Т-14 до недавнего времени считались боеприпасы, создаваемые в рамках программы "Вакуум". Два бронебойных оперённых подкалиберных снаряда создавались с учётом того, что на танках США и блока НАТО в ближайшие 10 лет могут появиться уникальные по своей структуре системы защиты, построенные на базе дополнительных блоков брони и комплексах активной защиты. Пока предсказание российских военных не сбылось, однако пушка для "встречи" таких танков уже появилась, а значит, и снаряды должны быть на уровне.

Проблема появилась там, откуда её не ждали, — снаряды, пробивающие один метр танковой брони, оказались длиннее обычных. Из-за этого, по некоторым сведениям, боеприпасы "Вакуум" не влезали в боеукладки обычных танков Т-80 и Т-90 и, как следствие, не могли быть там использованы. Однако после появления "Арматы" проблема решилась сама собой — увеличенный объём внутри башни позволил разместить не только модифицированный автомат заряжания, но и более длинные снаряды. Для "Арматы" боеприпасы "Вакуум" модернизировали. Для удобства их разделили на две версии. "Вакуум-1" — вольфрамовый снаряд с высокой скоростью полёта и большой кинетической энергией. Он способен пробивать до 900 мм брони. "Вакуум-2" — снаряд из обеднённого урана с самой высокой в классе бронепробиваемостью — до 1000 мм брони — предназначен для самых защищённых целей.

По некоторым данным, 2А82 с новыми боеприпасами превосходит по своим боевым возможностям зарубежные орудия XM291, L55 и перспективную танковую пушку НАТО K-140, которой должны оснастить танки Leopard.

Военный эксперт Алексей Тарасов поясняет — российским оружейникам пришлось решать сразу несколько сложных технических проблем и некоторое время работать в условиях неопределённости.

Российским конструкторам пришлось решать сразу несколько проблем. Первая — борьба за место внутри танка. Ради плотной компоновки пришлось отказаться от унитарных выстрелов, которые сильно облегчили жизнь нашим "партнёрам" в НАТО. Вторая проблема — высокая стоимость. У нас очень любят создавать что-то хорошее и перспективное, а потом забывают это купить, поэтому прорывным снарядам пришлось ждать прорывной танк Алексей Тарасов Военный эксперт

Реактивные подарки

Вместе с новыми подкалиберными снарядами разрабатываются ещё два уникальных боеприпаса с такими же интересными названиями. Первый — осколочно-фугасный снаряд "Тельник". Его особенность — умение подрываться на определённом расстоянии с помощью программируемого взрывателя. Такой снаряд легко может влететь в окно дома и взорваться внутри или достанет спрятавшихся в окопе стрелков. Вторая разработка — ракета 3УБК21 "Спринтер", данных о которой в открытом доступе практически нет. Собеседник Лайфа в оборонно-промышленном комплексе пояснил, что "Спринтер" — это новый тип управляемых ракет, которые позволят вести стрельбу с максимально высокой точностью. На сегодняшний день именно "Спринтер" остаётся самым малоизученным типом вооружения для "Арматы" — известно лишь, что дальность пуска этой ракеты может достигать девяти километров.

"Вакуум" против НАТО

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По данным собеседника Лайфа в ОПК, внутри автоматизированных боеукладок танка удалось разместить не менее 40 выстрелов, 10–12 из которых — перспективные "Вакуум" и "Тельник". Эксперименты с сочетанием снарядов внутри "Арматы" будут продолжаться и дальше, однако огневые возможности Т-14 в сравнении с зарубежными танками после начала войсковой эксплуатации "Арматы" увеличатся кратно. Точные цифры военные раскроют позднее, однако собеседники Лайфа в оборонно-промышленном комплексе сообщают, что по уровню боевой осведомлённости и огневым возможностям Т-14 будет превосходить зарубежные аналоги в пять раз.

Перспективные снаряды и новая конструкция орудия с усиленными компонентами позволят "придержать" два самых главных козыря — 152-миллиметровую пушку 2А83 и электротермохимическую пушку, испытания которой оборонные предприятия планируют завершить в 2025 году. К тому моменту "Армата" будет окончательно испытана и, скорее всего, отправится на экспорт с уникальной по своим характеристикам системой вооружения. Российской армии с этого момента могут передать боевые машины с орудием, больше похожим на рельсотрон, чем на традиционные оружейные системы.

Авторы Сергей Андреев