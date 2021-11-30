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Сюрпризы для "Абрамса" и "Леопарда": Что известно о сверхсекретной пушке танка "Армата"

Для Т-14 создали снаряды, способные пробивать до метра танковой брони, однако на этом возможности российских оружейников не будут исчерпаны.

29 ноября, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, Joe Raedle / Getty Images</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, Joe Raedle / Getty Images

"Армата" поступает в войска

В конце ноября 2021 года стало известно, что в ближайшее время сухопутные войска пополнятся танками Т-14 "Армата". По словам временно исполняющего обязанности начальника 47-го военного представительства майора Дмитрия Репина, к поставке до конца 2021 года планируется 20 единиц техники. Испытания и тестовые стрельбы танки "Армата" проходили с единой орудийной системой — пушкой 2А82М1 калибра 125-мм. Это современная пушка с увеличенным ресурсом стрельбы и доработанным механизмом заряжания.

Для большинства зарубежных покупателей современного российского вооружения этого будет достаточно — 125-миллиметровые снаряды закроют почти 100% потребностей в бронепробиваемости даже для таких требовательных клиентов, как Индия или Алжир. Однако 125-миллиметровая пушка в обозримом будущем может стать абсолютно бесполезной в современных войнах. Причин для этого несколько. Во-первых, танковая броня эволюционирует практически каждые пять-семь лет. Её состав перестал быть однородным — разработчики постоянно экспериментируют с составами, и от традиционной катанной брони совсем скоро может не остаться и следа, а её место, вероятно, займёт керамико-композитный сплав, в паре с которым будет работать система активной защиты. Во-вторых, дальность стрельбы 125-миллиметровыми снарядами критически мала для того, чтобы танк после выстрела остался целым и по возможности невредимым.

Стали известны сроки завершения госиспытаний танков "Армата"

Стали известны сроки завершения госиспытаний танков "Армата"

Чтобы оставаться конкурентным, такое орудие необходимо было радикально модернизировать. Западные аналитики не раз писали, что возможности российских танковых 125-миллиметровых пушек исчерпаны, а разработчики вряд ли предложат что-то, что коренным образом может поменять ситуацию на поле боя. Но случилось невероятное.

Царь-пушка

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Мало кто знает, но одними из самых секретных снарядов для танка Т-14 до недавнего времени считались боеприпасы, создаваемые в рамках программы "Вакуум". Два бронебойных оперённых подкалиберных снаряда создавались с учётом того, что на танках США и блока НАТО в ближайшие 10 лет могут появиться уникальные по своей структуре системы защиты, построенные на базе дополнительных блоков брони и комплексах активной защиты. Пока предсказание российских военных не сбылось, однако пушка для "встречи" таких танков уже появилась, а значит, и снаряды должны быть на уровне.

"Ядерный ломик" для "Абрамса" и "Леопарда": Россия испытывает секретную версию Т-14 "Армата"

"Ядерный ломик" для "Абрамса" и "Леопарда": Россия испытывает секретную версию Т-14 "Армата"

Проблема появилась там, откуда её не ждали, — снаряды, пробивающие один метр танковой брони, оказались длиннее обычных. Из-за этого, по некоторым сведениям, боеприпасы "Вакуум" не влезали в боеукладки обычных танков Т-80 и Т-90 и, как следствие, не могли быть там использованы. Однако после появления "Арматы" проблема решилась сама собой — увеличенный объём внутри башни позволил разместить не только модифицированный автомат заряжания, но и более длинные снаряды. Для "Арматы" боеприпасы "Вакуум" модернизировали. Для удобства их разделили на две версии. "Вакуум-1" — вольфрамовый снаряд с высокой скоростью полёта и большой кинетической энергией. Он способен пробивать до 900 мм брони. "Вакуум-2" — снаряд из обеднённого урана с самой высокой в классе бронепробиваемостью — до 1000 мм брони — предназначен для самых защищённых целей.

По некоторым данным, 2А82 с новыми боеприпасами превосходит по своим боевым возможностям зарубежные орудия XM291, L55 и перспективную танковую пушку НАТО K-140, которой должны оснастить танки Leopard.

Военный эксперт Алексей Тарасов поясняет — российским оружейникам пришлось решать сразу несколько сложных технических проблем и некоторое время работать в условиях неопределённости.

Российским конструкторам пришлось решать сразу несколько проблем. Первая — борьба за место внутри танка. Ради плотной компоновки пришлось отказаться от унитарных выстрелов, которые сильно облегчили жизнь нашим "партнёрам" в НАТО. Вторая проблема — высокая стоимость. У нас очень любят создавать что-то хорошее и перспективное, а потом забывают это купить, поэтому прорывным снарядам пришлось ждать прорывной танк

Алексей Тарасов

Военный эксперт

<p>Российским конструкторам пришлось решать сразу несколько проблем. Первая — борьба за место внутри танка. Ради плотной компоновки пришлось отказаться от унитарных выстрелов, которые сильно облегчили жизнь нашим "партнёрам" в НАТО. Вторая проблема — высокая стоимость. У нас очень любят создавать что-то хорошее и перспективное, а потом забывают это купить, поэтому прорывным снарядам пришлось ждать прорывной танк</p>
<p>Российским конструкторам пришлось решать сразу несколько проблем. Первая — борьба за место внутри танка. Ради плотной компоновки пришлось отказаться от унитарных выстрелов, которые сильно облегчили жизнь нашим "партнёрам" в НАТО. Вторая проблема — высокая стоимость. У нас очень любят создавать что-то хорошее и перспективное, а потом забывают это купить, поэтому прорывным снарядам пришлось ждать прорывной танк</p>

Реактивные подарки

Вместе с новыми подкалиберными снарядами разрабатываются ещё два уникальных боеприпаса с такими же интересными названиями. Первый — осколочно-фугасный снаряд "Тельник". Его особенность — умение подрываться на определённом расстоянии с помощью программируемого взрывателя. Такой снаряд легко может влететь в окно дома и взорваться внутри или достанет спрятавшихся в окопе стрелков. Вторая разработка — ракета 3УБК21 "Спринтер", данных о которой в открытом доступе практически нет. Собеседник Лайфа в оборонно-промышленном комплексе пояснил, что "Спринтер" — это новый тип управляемых ракет, которые позволят вести стрельбу с максимально высокой точностью. На сегодняшний день именно "Спринтер" остаётся самым малоизученным типом вооружения для "Арматы" — известно лишь, что дальность пуска этой ракеты может достигать девяти километров.

Танковая заминка: старые Т-72 и Т-80 могут "убить" супертанк "Армата"

Танковая заминка: старые Т-72 и Т-80 могут "убить" супертанк "Армата"

"Вакуум" против НАТО

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По данным собеседника Лайфа в ОПК, внутри автоматизированных боеукладок танка удалось разместить не менее 40 выстрелов, 10–12 из которых — перспективные "Вакуум" и "Тельник". Эксперименты с сочетанием снарядов внутри "Арматы" будут продолжаться и дальше, однако огневые возможности Т-14 в сравнении с зарубежными танками после начала войсковой эксплуатации "Арматы" увеличатся кратно. Точные цифры военные раскроют позднее, однако собеседники Лайфа в оборонно-промышленном комплексе сообщают, что по уровню боевой осведомлённости и огневым возможностям Т-14 будет превосходить зарубежные аналоги в пять раз.

Перспективные снаряды и новая конструкция орудия с усиленными компонентами позволят "придержать" два самых главных козыря — 152-миллиметровую пушку 2А83 и электротермохимическую пушку, испытания которой оборонные предприятия планируют завершить в 2025 году. К тому моменту "Армата" будет окончательно испытана и, скорее всего, отправится на экспорт с уникальной по своим характеристикам системой вооружения. Российской армии с этого момента могут передать боевые машины с орудием, больше похожим на рельсотрон, чем на традиционные оружейные системы.

Молния вместо снаряда. Зачем Россия создаёт танк с рельсотроном и лазером

Молния вместо снаряда. Зачем Россия создаёт танк с рельсотроном и лазером

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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