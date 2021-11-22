Намеренная атака или трагическая случайность: Почему на самом деле затонула подлодка "Курск" После заявления бывшего командующего Северным флотом расследование гибели "Курска" может получить новый поворот. 22 ноября, 14:36 Фото © Getty Images / A ntoine GYORI / Sygma

Подводная лодка "Курск" и её таинственная гибель

Экипаж российской атомной подводной лодки "Курск" за неделю до трагедии. Фото © Getty Images / Antoine GYORI / Sygma

22 ноября экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил в интервью, что атомная подлодка "Курск" погибла в 2000 году в результате столкновения с субмариной НАТО. По его словам, вероятность такой версии — 90%. Подкреплять собственные догадки доказательствами Попов не стал, однако, по его словам, одна из подлодок Североатлантического альянса могла находиться в непосредственной близости от "Курска".

В определённый момент "Курск" совершает какие-то действия, манёвр какой-то или действие, что-то у него меняется: подлодка или пропадает, или снижается уровень шумности, другая лодка перестаёт его видеть и стремится "подскочить", чтобы услышать снова, чтобы контролировать, а он ("Курск". — Прим. Лайфа) в это время совершил поворот. Вот тебе и столкновение Вячеслав Попов Экс-командующий Северным флотом, адмирал

После контакта обе подлодки, согласно версии адмирала Попова, бросило на дно. "Курску" повезло меньше — в его носовом отсеке сдетонировал боезапас с торпедами, в том числе уникальными ракетами-торпедами "Шквал". Взрывом были уничтожены первый, второй, третий отсеки и серьёзно повреждён четвёртый. "Иностранка" (так Попов называет другую подлодку) также получила серьёзные повреждения: субмарина легла на грунт и включила аварийные маяки.

Указывать конкретную подлодку Попов не стал, сославшись на отсутствие доказательств, однако известно, что в районе учений находились субмарины USS Memphis (SSN 691) и USS Toledo (SSN 669), принадлежащие ВМС США, а также субмарина Splendid ВМС Великобритании.

"Мемфис", "Толедо" и место, где затонул "Курск"

Портрет капитана-подводника ВМФ (3-го ранга) Андрея Рудакова в доме его родителей, 8 августа 2001 года. Фото © Getty Images / Antoine GYORI / Sygma

Две американские субмарины, дежурившие в Баренцевом море в момент трагедии, — это однотипные корабли класса "Лос-Анджелес", спроектированные для "быстрой атаки и перехвата" любых целей. По одной из версий, после столкновения в районе инцидента оставалась подводная лодка "Мемфис", в то время как "Толедо", которой приписывают контакт с "Курском", могла находиться на дне.

Эта же подлодка, по версии Попова, подавала сигналы SOS, которых российская подлодка подавать не могла. Бывший командующий Северным флотом объясняет это так: SOS может подавать только зарубежная подводная техника, на российских боевых кораблях "таких устройств нет".

Звуки и шумы, которые, естественно, были записаны, я отправил их на берег вертолётом в лабораторию акустическую для анализа. Я получил доклад, что стуки с подводной лодки подаются не рукой человека, а механизмом каким-то, автоматом. На наших подводных лодках таких механизмов и систем для подачи сигнала нет, поэтому подавать его могла только иностранная подводная лодка Вячеслав Попов Экс-командующий Северным флотом, адмирал

Роль подлодок ВМС США в инциденте в Баренцевом море американская сторона до сих пор отрицает. В интервью Попов добавил, что Минобороны России после трагических событий запрашивало у Пентагона разрешение на инспекцию субмарин USS Memphis и USS Toledo, но получило отказ и утверждение, что "все субмарины находятся в рабочем состоянии", хотя сведения об активности подлодок ВМС США говорят об обратном. Такой же отказ Минобороны России получило и от Великобритании.

По информации из других источников, после того, как экипажу "Толедо" удалось запустить реакторы и восстановить подвижность, подлодка направилась на базу НАТО Хоконсверн в Норвегии. Туда субмарина прибыла 19 августа — через неделю после инцидента в Баренцевом море. Ещё неделю занял срочный ремонт, а саму подлодку даже удалось сфотографировать в доке.

Подлодка "Курск" — что случилось на самом деле

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Если представить себе, как (со слов адмирала Попова) развивались события, то взрыв торпед на борту "Курска" был такой мощности, что ударная волна могла повредить сразу несколько подводных кораблей. Первый пострадавший — подлодка "Толедо". Второй — её "страхующий" — АПЛ "Мемфис". Британская подлодка "Сплендид" могла оказаться дезориентирована, а часть её оборудования — выведена из строя. Эхо чудовищного подводного взрыва докатилась не только до подлодки "Толедо", но и до стоявшей в 80 километрах от места катастрофы подлодки "Карелия".

Офицеры Северного флота, участвовавшие в тех учениях, отказываются верить в преднамеренный таран американской подлодки, называя всё произошедшее "трагической случайностью, вызванной халатностью и некомпетентностью". При этом бывшие подводники отмечают, что часть учений в августе 2000 года проводилась в нейтральных водах, проникнуть в которые могли и подлодки НАТО. К заявлениям Попова можно относиться по-разному, но определённый резонанс эти сведения уже вызвали. К примеру, член Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин допустил возобновление расследования по факту гибели "Курска" в случае выявления новых обстоятельств.

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Впрочем, не все согласны с выводами Попова. Военный эксперт Андрей Союстов раскритиковал версию командующего Северным флотом в 1999–2001 годах адмирала Вячеслава Попова о том, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" в 2000 году затонула при столкновении с субмариной НАТО. Так, по его мнению, если бы российская субмарина действительно столкнулась с натовской, то рядом бы лежало "раздавленное в хлам" американское судно.

Другим косвенным доказательством того, что "Курск" мог погибнуть из-за контакта с подлодкой "Толедо", стал внезапный визит в Москву директора ЦРУ Джорджа Теннета. По сведениям СМИ, он прибыл с официальным визитом 19 августа — всего через неделю после инцидента с российской субмариной.

В июле 2002 года российской правительственной комиссией была представлена официальная версия случившегося. По заключению экспертов, причиной гибели подлодки стал тепловой взрыв компонентов топлива торпеды 65-76, вызвавший детонацию боевой части.