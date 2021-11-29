Выстрел в никуда: Почему Россия не может создать аналог американского комплекса "Джавелин" Уникальное оружие может остановить противника на дальних подступах, но создать его — задача не из простых. 28 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / U.S. Army photo by Sgt. Liane Hatch

Смотрины за деньги

В ближайшее время в Египте пройдёт выставка вооружений EDEX202, на которой производители военной техники покажут свои новейшие разработки. Помимо авиации на этой выставке Россия продемонстрирует одну из версий противотанкового комплекса "Корнет", который считается одним из лучших в мире. При этом ракеты тульских оружейников регулярно критикуют. Считается, что Россия отстала от западных и азиатских стран в разработке ПТРК третьего поколения, способных работать по принципу "выстрелил — забыл". Но так ли это на самом деле?

Пионеры военного дела

Американский противотанковый ракетный комплекс относят к третьему поколению систем борьбы с танками противника. Оружие, разработанное ещё в конце 80-х годов, оснастили мощной оптической системой наведения, а ракета получила инфракрасную головку самонаведения (ИК ГСН), что позволило США создать оружие, которое работает по принципу "выстрелил — забыл". Кроме того, ракета была оснащена двухрежимным взрывателем и могла подрываться как при контакте с корпусом танка (да и любой цели вообще), так и на небольшой высоте от цели.

Формально FGM-148 Javelin — это дальнейшее развитие американского ПТРК TI Tank Breaker, но с одной отличительной особенностью. Вместо фронтальной траектории полёта американцы перешли на схему атаки в крышу. Историк бронетехники, военный эксперт Алексей Тарасов объясняет, что поражать технику в верхнюю (самую малозащищённую) часть — логичное направление развития противотанкового оружия.

Традиционно лобовая проекция лучше всего защищена. Через слои пассивной брони, динамическую, а иногда и активную защиту пробиться сложно. Верхняя часть башни или корпуса, напротив, у большинства боевых машин защищена слабее всего. Удачное попадание может повредить внешнее оборудование, вооружение, приборы связи. Атака сверху обычно происходит под выгодными углами. Чем ближе угол к 90 градусам, тем лучше. Не влияет эффект наклона брони, плюс защищать технику от атак и сбоку, и сверху пока умеет только российский "Афганит" Алексей Тарасов Военный эксперт, историк бронетехники

Но не обошлось без компромиссов. Несмотря на перспективную оптическую систему наведения, "Джавелин" получил скромную дальность пуска — два с половиной километра. Однако даже при этом много лет ни одной другой стране не удавалось добиться тех же результатов при высоком качестве стрельбы.

Воруют все!

Для того чтобы создать аналогичный комплекс, израильской компании Rafael потребовалось около десяти лет. Но длительный срок разработки окупился сполна — противотанковый комплекс Spike превзошёл американский ПТРК "Джавелин" по всем параметрам. Максимальная дальность пуска составила восемь километров, а минимальная — всего 400 метров, что позволяло применять оружие даже в небольших наступательных операциях и диверсионных рейдах. Принцип действия остался тот же — наведение ракеты через оптическую систему и захват цели головкой самонаведения. Почти сразу израильтян обвинили в краже технологий, однако доказать воровство идеи никто так и не смог. В результате ПТРК Spike стал первым противотанковым комплексом третьего поколения, который отправился на экспорт. При этом из переносного комплекса Spike превратился в многофункциональный. Его начали устанавливать на автомобили, вертолёты, а самая дальнобойная версия Spike NLOS позволяет операторам вести огонь с закрытых позиций и из помещений, что расширяет область применения этого ПТРК.

Несмотря на высокую стоимость пуска (каждый выстрел "Спайка" стоит примерно 200 тысяч долларов), 20 стран приняли комплекс на вооружение и регулярно пополняют свои запасы, а Вооружённые силы Азербайджана успешно применяли израильский ПТРК в войне за Нагорный Карабах в 2021 году. Почти одновременно с израильтянами противотанковый комплекс третьего поколения появился в Южной Корее. AT-1K Raybolt почти не отличается от FGM-148 или Spike по внешнему виду и использует тот же принцип "выстрелил — забыл" благодаря оптической системе наведения с широким углом обзора.

Позднее ПТРК третьего поколения появились на вооружении НОАК. В КНР вообще очень любят копировать самое современное оружие Запада. И в этом случае исключение делать не стали. HJ-10 и HJ-12 повторяют как конструкцию "Джавелина" и "Спайка", так и способ поражения цели. Данных о боевом применении этого комплекса ещё нет, но ПТРК этой линейки активно предлагаются КНР на экспорт. Китайский ПТРК третьего поколения оказался дешевле израильского и корейского. Каждый пуск HJ-12 стоит вдвое дешевле, "всего" 100 тысяч долларов.

"Корнет-ЭМ" против всех

Российский противотанковый комплекс "Корнет" — автомат Калашникова в мире "охотников за танками". Его закупают в 13 странах мира, и совсем недавно о новом контракте на это оружие объявил президент Сербии Александр Вучич. "Корнет-ЭМ" — самая современная модификация комплекса, которая позволяет отказаться от применения в системе управления проводов и расширяет возможности для стрельбы благодаря лазерной системе наведения и тепловизору, который "просвечивает" любую цель даже после отстрела помех.

Несколько лет назад у "Корнета" появилась и сверхмощная ракета, которая выводит его в лидеры по дальности стрельбы. Боеприпас 9М133ФМ-3 оказался способен пробивать почти полтора метра брони за динамической защитой любых современных танков. Однако при этом схема атаки российского комплекса существенно отличается от той, что можно видеть у "Джавелина" или "Спайка". Сначала боеприпас летит к цели по прямой и лишь на подлёте делает "горку", как бы "ныряя" в сторону цели на огромной скорости. Это накладывает определённые ограничения на возможности ракеты, которую можно обнаружить и сбить. Собственной инфракрасной ГСН у ракеты "Корнета" нет. Оператор целиком полагается на данные лазера и тепловизора. И если случится сбой, то ракета улетит мимо цели.

Как поясняет военный эксперт Василий Кашин, подобные "Джавелину" и "Спайку" системы наведения Россия производит, однако исключительно для более крупных ракет.

Долгое время у нас не было специальной матрицы, которая позволяла бы вести такую стрельбу. В дальнейшем, я думаю, где-то в 2010-е годы, у нас появилась возможность сделать такую систему. Но, насколько я понимаю, Министерство обороны не считает целесообразным заниматься развитием этой технологии в противотанковых комплексах такого типа. Скорее всего, это может быть связано с приоритетами программы вооружений и концептуальными взглядами на применение этого оружия Василий Кашин Военный эксперт

Ключевым достоинством "Корнета" эксперты называют стоимость. Его пуск обходится в 8–10 раз дешевле, однако и риск, судя по мнению специалистов, ощутимо выше. Если произойдёт срыв прицельной марки, наводить комплекс придётся заново, пусть и в автоматическом режиме. Зарубежные комплексы этого недостатка лишены, но технологичность обходится недёшево. Самым дорогим в этом смысле по-прежнему остаётся американский "Джавелин" — стоимость пуска колеблется от 200 до 220 тысяч долларов.

Если сравнивать все противотанковые комплексы в разрезе международных рынков вооружений, то шансы победить будут у той страны, оружие которой стреляет дальше и делает это лучше. Российские оборонные технологии сосредоточены главным образом на создании дальнобойных авиационных систем (таких как "Вихрь", "Атака") и на новейшем противотанковом комплексе "Гермес". В развитие ПТРК третьего поколения, которые сочетали бы в себе низкую стоимость "Корнета" и высокую точность "Спайка" и "Джавелина", по всем прогнозам, в данный момент вкладывается значительно меньше денег, чем в аналогичные авиационные системы, хотя техническая возможность для создания такого оружия есть. Эксперты не берутся прогнозировать, к чему приведёт отставание России в разработке этих комплексов, однако через пять-семь лет ситуация может сложиться драматически. И стране будет практически нечего предложить зарубежным покупателям.

Авторы Сергей Андреев