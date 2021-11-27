Главный небесный хулиган СССР: Как советский лётчик довёл пилотов НАТО до нервного срыва Один человек умудрился довести до расстройства здоровья нескольких асов США и НАТО. Из-за него Белый дом обращался в Кремль, а начальство регулярно получало порцию проверок и седых волос. 26 ноября, 21:40 Фото © Public Domain

Талант не попадаться

Гордость ВВС США — самолёт-невидимку F-35 — в июле 2021 года посрамили пилоты Су-30СМ. Итальянский истребитель пятого поколения, дежуривший в формате "воздушной полиции", был не только замечен русскими лётчиками, но и обращён в бегство. У этих асов был славный предшественник — лётчик Василий Цымбал, который в 80-х не раз доводил авиаторов НАТО до панических атак.

В советскую авиацию шли отчаянные парни, а лётчики-асы отличались ещё и специфическим чувством юмора. Тёзка и однофамилец командира штрафной роты, погибшего в 43 году, Василий Цымбал с детства отличался бесшабашностью. В нём, выходце из Армавира, бурлила кровь кубанских казаков. Летом 1977 года он поступил в Армавирское высшее военное авиационное Краснознамённое училище лётчиков ПВО (АВВАКУЛ).

Фото © "Авиаторы и их друзья"

Курсант Цымбал регулярно бегал в самоволки, но отличался умением не попадаться, более того — на построения не опаздывал никогда. Однокурсники его ценили за отменное чувство юмора, Василий Цымбал мог одним словом разрядить напряжённую обстановку, свести всё к шутке.

Дорога в облака

В 1982 году Василий Цымбал окончил лётное училище. Именно в то время новенькие Су-27, многоцелевые всепогодные сверхзвуковые тяжёлые истребители четвёртого поколения, начали поступать в авиационные части. Василий — один из первых в Союзе, кто переучился на этот новый тип самолёта. Он попал по распределению в боевой истребительный полк ПВО на Дальнем Востоке.

Вчерашний курсант быстро оценил манёвренные возможности Су-27 и понял, что в сочетании с его темпераментом и навыками это убойная сила. Также новая "машинка" отличалась от истребителей прошлых поколений запасом топлива — в бак заливалось больше девяти тонн авиационного керосина. В расчёте на четырёхчасовое крейсирование-барражирование и возможную схватку с потенциальным противником. В авиации также предусмотрен экстренный слив топлива для уменьшения веса судна. Василий очень быстро понял, как эту "фишку" можно использовать. Как раз совсем быстро подвернулся и удачный случай.

Бешеный ас

В августовский день 1987 года японский "сторожевик" с вертолётами на борту заплыл в территориальные воды СССР. На их беду, дежурил тогда Василий Цымбал. Увидев вражеский корабль, он сделал несколько предупредительных виражей, после чего спикировал вниз, имитируя атаку. Японцы испугались, понимая, что советскому лётчику вполне могли отдать приказ на их уничтожение. Особенно их напугала прозвучавшая в открытом эфире русская матерщина, в сердцах выпаленная русским асом.

Фото © "Авиаторы и их друзья"

Однако приказа открыть огонь не поступало, и Цымбал решил безобидно похулиганить: пролетев в нескольких метрах над палубой, он сначала сбил реактивной струёй один из вертолётов с авианосца в воду, затем, во время второго прохода, слил часть топлива прямо на головы экипажу корабля, после чего развернул машину и направился на аэродром базирования. Японцы сразу доложили о произошедшем начальству, и разразился страшный дипломатический скандал, но, поскольку русский ас-хулиган проявил чудеса смекалки и дал понять потенциальному нарушителю границы, что его ждёт, "летуна" просто перевели в Мурманск, от греха подальше.

В первый же свой вылет Цымбал "отличился" — едва не открыл огонь по американским противолодочным самолётам, которые шли в сторону северной границы СССР плотным строем в надежде "поймать" кильватерный след от подлодок. После этого Цымбал не летал практически месяц — его поведение "разбирала" специальная комиссия, которой так и не удалось испортить личное дело лётчика.

Ну, НАТО, ну погоди!

После серии разбирательств Василия Цымбала отправили в 41-й авиаполк в Килпъявре — оперативное соединение ВВС, в сферу ответственности которого входил контроль противолодочной авиации стран НАТО. Удали в воздушном хулигане ничуть не поубавилось, и уже на седьмое дежурство (по старой традиции) он спрыснул керосином натовский авианосец. Из-за этого происшествия советник президента США Рейгана Джим О'Доннелл звонил в Кремль и требовал "прекратить безрассудное поведение лётчика", действия которого не нарушали ни одно соглашение. Однако сразу после облёта авианосца произошла история, сделавшая Цымбала звездой мирового масштаба. Началась она с увлечения Цымбала музыкой — он очень любил зарубежные танцевальные хиты и часто слушал их перед полётами.

А послушать новинки советский слушатель, не имевший контактов с фарцовщиками – поставщиками импортных пластинок, мог в воскресенье, в телепередаче "Утренняя почта". И только Василий Цымбал настроился послушать "мелодии и ритмы зарубежной эстрады", как советские радары запеленговали у границ СССР норвежский береговой патрульный самолёт "Орион", сбрасывавший радиобуи для слежки за советскими подлодками.

Раздосадованный Цымбал пошёл на перехват, но применять оружие запрещала инструкция — противник находился над нейтральными водами. Несколько ложных заходов, манёвры и демонстрация боезапаса лишь распалили интерес норвежских лётчиков, для которых Су-27 был любопытной новинкой. Не смутило даже то, что он их сбил с курса. По приближении советского истребителя они его начали спешно фоткать, в кадр попал и Цымбал.

Фото © "Авиаторы и их друзья"

Решив оставить "Ориону" подарок без применения оружия, Цымбал в ходе очередного манёвра задел крылом один из четырёх двигателей "Ориона", спровоцировав разгерметизацию. Лопасть винта "Ориона", в свою очередь, пробила фюзеляж Су-27. На четырёх оставшихся двигателях норвежцы ретировались на базу. Однако Цымбал их вновь догнал и по старой привычке окатил "Орион" керосином.

Однополчанин Цымбала Владимир Чернявский вспоминал, что итоги того дежурства Цымбала оценивали аж две комиссии. Сначала ас пытался отшучиваться, но потом признался, что столкнулся с "Орионом". Узнав подробности "воздушного обмена любезностями" Цымбала с норвежцами, его коллеги, включая экс-замминистра гражданской авиации Олега Смирнова, выразили восхищение ловкостью и мастерством пилота. Руководство же ВВС расценило произошедшее как превышение полномочий. В то же время британский авиакосмический еженедельник Flight International растиражировал фото Су-27 и главного воздушного хулигана СССР Василия Цымбала. Так русский парень стал звездой.

Родина не забудет. И не простит

После всех выходок Цымбала отправили в город Крымск Краснодарского края, где он прослужил до весны 2000 года. В апреле того же года нелепый случай прервал жизнь героя. На своей машине вместе с другом он отправился к Варнавинскому водохранилищу на шашлыки. В это время в горах пошёл дождь. И, что не редкость в тех краях, уровень горных рек стремительно поднялся. Ещё чуть-чуть — автомобиль Цымбала мог оказаться под водой. Казалось бы, повезло — пригнали трактор для буксировки. Цымбал нырнул, чтобы прицепить трос к заднему бамперу авто, но вынырнуть уже не смог. Если по поводу гибели астронавта Вирджила Гриссома было сказано: "Кому суждено сгореть, тот не утонет", у русского аса Василия Цымбала всё случилось наоборот.

Авторы Сергей Андреев