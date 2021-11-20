Антипод Девятаева: Как советский лётчик стал лучшим асом Гитлера Военнопленных советских лётчиков немцы старались использовать как источник ценной информации. Некоторые шли дальше и предлагали Германии свои услуги в качестве пилотов боевых самолётов. 19 ноября, 21:40 Фото © twitter.com/croni_storia

Пленных нет, есть лишь предатели

Не всем повезло, как старшему лейтенанту Михаилу Девятаеву, лётчику, сбежавшему в 1945 году из немецкого концлагеря Карлсхаген и в 50-х после мытарств и допросов признанному героем. Вообще же, в СССР со вчерашними военнопленными не нянькались и обычно записывали в категорию "изменников". В практику претворялось неписаное правило, сформулированное политруком Львом Мехлисом: "У СССР нет пленных, есть лишь предатели".

Михаил Девятаев. Фото © wikipedia

В начале 40-х сложились все условия для того, чтобы некоторые представители авиационной элиты перешли на сторону врага. Немецкая пропаганда работала отлично, к лётчикам как наиболее ценным кадрам относились лучше, чем к прочим военнопленным. К тому же советское правосудие было слишком строгим по отношению к военнопленным. К русским "перелётчикам" официальная пропаганда отнесла, к примеру, героя-челюскинца, кадрового офицера ВВС РККА подполковника Бориса Пивенштейна, хотя даже сейчас в его биографии остаётся немало белых пятен и делать какие-то однозначные выводы нельзя. Зато есть персонажи, в отношении исторической роли которых царит полная определённость.

Инструктор Чкалова и доверенное лицо Власова

Первыми ласточками, то есть сознательными "перелётчиками", стали командующий 17-м авиаотрядом Клим и старший моторист Тимащук, сбежавшие в Польшу в 1927 году. Тимащук, кстати, потом вернулся и оттрубил в сибирских лагерях шесть лет от звонка до звонка, а Климу удалось получить в Польше вид на жительство. Лётчик Гражданского воздушного флота Кравец, переправившийся с аэродрома Ленинградского военного округа в Латвию в 1934-м, с 1942 года стал работать на нацистское диверсионно-разведывательное предприятие Unternehmen Zeppelin. Отвечал за подрыв мостов через Волгу и Каму.

Виктор Иванович Мальцев к 1937 году сделал неплохую для выходца из крестьянской семьи карьеру. В разгар Гражданской войны окончил Егорьевскую школу военных лётчиков, некоторое время работал инструктором будущего Героя Советского Союза Валерия Чкалова. С середины 20-х по середину 30-х сменил ряд руководящих постов в сфере военной и гражданской авиации. Чекисты взяли его в 1938-м, когда он возглавлял Туркменское управление Гражданского воздушного флота. Мальцева обвинили в "антисоветском заговоре", унизили и подвергли пыткам в застенках ашхабадского управления НКВД. В 1939-м так же внезапно, как и арестовали, за недостаточностью улик отпустили и реабилитировали.

Командующий ВВС РОА генерал-майор Мальцев инструктирует пилотов. Фото © wikipedia

Однако клеймо на нём осталось, и светила ему только должность заведующего санаторием "Аэрофлота" в Ялте. Советское руководство ещё не знало, что попыткой найти врага народа собственными руками сформировало своего идейного врага. Опытного, умного, закалённого в боях, прошедшего через руководящую работу и… всем сердцем ненавидящего большевиков.

В ноябре 1941 года войска вермахта оккупировали Ялту. Немцы были удивлены, когда к ним в комендатуру пришёл военный в красноармейской форме и предложил сотрудничество. Это был Виктор Мальцев. Нацистам нужно было наладить управление оккупированным городом, поэтому они не обратили внимания на статус военного лётчика, а после того, как он прошёл через лагерь военнопленных, поставили Мальцева бургомистром Ялты, впрочем, вскоре сместили с должности как экс-коммуниста.

Некоторое время он проработал мировым судьёй, а также помогал немцам выявлять среди местного населения вчерашних партработников, замаскировавшихся под обывателей. Немало воды на мельницу немецкой пропаганды вылил Мальцев, выпустив изданную большим тиражом книжку "Конвейер ГПУ", где красочно описал своё пребывание в застенках. Он выступал на радио и перед военнопленными, убеждая тех перейти на сторону гитлеровцев. Вскоре он станет другом знаменитого генерал-лейтенанта Андрея Власова, создателя Русской освободительной армии (РОА).

Русское боевое крыло люфтваффе

Подполковник люфтваффе Хольтерс — первый, кто предложил выказать русским "перелётчикам" полное доверие и сформировать из них освободительную эскадрилью, предшественницу власовской РОА. Он нашёл с Виктором Мальцевым общий язык и уже в октябре 1943 года собрал первый отряд добровольцев из числа русских лётчиков (для этого создали лагерь в польском городе Сувалки), попавших в плен. Мальцев, обещавший коллаборационистам хорошую жизнь, не соврал.

У-2. Фото © wikipedia

Он выбил лётчикам, штурманам, радистам и механикам паёк и 16 немецких марок в качестве месячного жалованья. Правда, коллаборационисты летали на устаревших немецких самолётах либо на трофейных советских бипланах У-2 и поначалу занимались заброской в советский тыл диверсантов и пропагандистских листовок. В итоге в конце 1943 года они прошли боевое крещение в Прибалтике, оправдав доверие немецкого руководства, но в тот раз Мальцеву так и не дали командовать собственной эскадрильей.

Русские истребители Гитлера

К июлю 1944 года эскадрилья успела налетать свыше 500 боевых часов, повоевать против белорусских партизан и выполнить ещё ряд операций, слегка облегчивших нацистам непростое положение на фронте. Эскадрилью расформировали, и к осени 1944-го создали ВВС КОНР во главе всё с тем же Мальцевым. Соответствующий приказ подписал великий и ужасный глава люфтваффе Герман Геринг. В Судетской области сформировали 1-й авиационный полк, в который вошли Пятая истребительная и Восьмая ночная бомбардировочная эскадрильи.

Ими руководили "сталинские соколы" — бывший Герой Советского Союза капитан Семён Бычков и старлей Бронислав Антилевский. Эти ценные кадры содержались в лагере Сувалки и довольно быстро были обработаны Мальцевым, где-то увещеваниями, а где-то и пытками. Также в ВВС КОНР входили бомбардировочная, транспортная эскадрильи, разведэскадрилья.

Гибельный триумф

К концу войны детище Мальцева стало серьёзной ударной силой, оснащённой 45 немецкими самолётами, в том числе шестнадцатью Messerschmitt Bf 109 G-10 и двенадцатью бомбардировщиками Ju-8. И управляли этой техникой асы из асов. Немцы обеспечили предателей первоклассными условиями наравне со своими лётчиками. Вот только повоевать всерьёз коллаборационисты так и не успели. Уже к середине 1944 года было понятно, что нацисты обречены, а ВВС РККА, набравшие к тому моменту боевого опыта и нужной для боя ярости, крушили немецкие войска практически по всему фронту.

Командующий ВВС КОНР генерал-майор В.И. Мальцев. Фото © wikipedia

Вскоре немцам стало не до элиты, и ВВС КОНР "переплавили" в пехоту. Это и привело к гибели уникального соединения, сметённого за полторы недели наступающей Советской армией. Те коллаборационисты, кто успел бросить оружие и "встать на лыжи", с позором бежали в сторону ближайшей западной границы. За неделю до окончания войны остатки ВВС КОНР во главе с Мальцевым сдались американцам. Мальцев американцам не приглянулся. Он хлебнул сполна — сначала прошёл через лагеря военнопленных в Германии и Франции, затем вчерашний командир был выдан союзниками советской стороне.

Месть советской власти дорого обошлась Виктору Мальцеву — в попытке уйти от суда он хотел покончить с собой, но врачи успели его откачать. Поскольку он имел влияние на других подсудимых, судили его закрыто и по приговору повесили во дворе Бутырки 1 августа 1946 года. Примечательно, что наград и званий его лишили уже позже. Через три недели после Мальцева к стенке поставили его подчинённого Семёна Бычкова, а ещё через полгода его лишили званий и наград.

Авторы Евгений Жуков