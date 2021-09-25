Как два дезертира воровали вагонами под носом у Сталина Оглавление Мальчик с обычной фамилией Мошенники на самом видном месте Последняя афера Нечистые на руку советские силовики были людьми предприимчивыми. Некоторые из них за время службы успевали стать мультимиллионерами под официальным прикрытием. 64444 64444 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Шляхов А., © "Чёрные волки", режиссёр и сценарист Дмитрий Константинов

Мальчик с обычной фамилией

Николай Павленко родился в 1908 году в семье зажиточного мельника, которого впоследствии раскулачили. От отца он унаследовал незаурядную предприимчивость, и в период борьбы с троцкизмом за способность делать деньги практически из воздуха стал фигурантом "Дела о трёх колосках", но, отсидев 35 суток в изоляторе, был отпущен. В 33 года его мобилизовали в Красную армию в качестве помощника инженера 2-го стрелкового корпуса, однако уже спустя пять дней после начала Великой Отечественной войны он дезертировал, подделав документы. В городе Калинине (ныне Тверь) Павленко встретил старого знакомого Людвига Рудниченко, умевшего мастерски подделывать печати.

Николай Павленко. Фото © russian7.ru

Соорудив себе новые личности, "друзья Оушена" задумали самую масштабную авантюру 40-х годов — ни много ни мало организовать собственную военную часть, чтобы заключать договоры подряда на строительство, выполнение дорожных и монтажных работ. Так образовался Участок военно-строительных работ № 5 Калининского фронта — структуры, которой не было на самом деле. За несколько месяцев по поддельным документам организация, в которую набирали бывших дезертиров и преступников, получила несколько крупных заказов Наркомата обороны. Качество документов сомнений не вызывало: Павленко и его товарищ подделывали даже приказы командующих дивизиями. Работы в разрушенном войной СССР хватало, и подельники выполняли её качественно — все дороги и строения проходили экспертизы, поскольку здания строились на совесть. Компаньон Павленко — Людвиг Рудниченко помогал не только подделывать накладные, но и наловчился выписывать наградные документы. В феврале 1945-го Павленко был "награждён" орденом Красной Звезды, хотя сражаться с нацистами никто из соучастников не торопился.

Мошенники на самом видном месте

Единственным негласным правилом мошенников было не жадничать и не брать работы больше, чем их "бригада" смогла бы переварить. Это и помогло беглому офицеру и его подельникам идти по следам наступающей на Берлин Красной армии, попутно выгребая сотни тысяч рублей из государственной казны. Чтобы обеспечить себе максимальную безопасность, брат Людвига Рудниченко получил "корочки" офицера НКВД и форменную одежду, в которую облачался на случай нежелательных проверок. Формально ближайший родственник Рудниченко был бухгалтером и владел всеми секретами тайной конторы — поступления, остатки наличными и акты о выполненных работах.

Фото © ТАСС / Георгий Коновалов

К концу войны авантюристы вместе с ни о чём не подозревающими солдатами дошли до Берлина, имея на счету три миллиона рублей. Новая цель была ясна и предельно понятна: обогатиться на землях побеждённого противника. Для того чтобы заработать по максимуму перед выходом на пенсию, Павленко выбрал достаточно крупную цель — несколько заводов в восточной части Германии, где осталось редкое и очень дорогое промышленное оборудование. Изучив местность, подельники Павленко пришли к выводу, что грабить можно не только сам завод, но и дома, расположенные вокруг, — в брошенных немцами зданиях осталось много наличных денег, драгоценностей и других личных вещей, которые можно было выгодно сбыть на родине.

Никаких подозрений активность аферистов не вызывала. По слухам, доклад о работе с ними даже слушали на одном из совещаний у Сталина, и вождь, уверенный, что ему рассказывают о настоящих тружениках, отметил: "Вот, учитесь, товарищи, как нужно работать". По некоторым данным, после совещания Сталин дал поручение маршалу Жукову отправить телеграмму труженикам и поздравить их с успешной работой, и маршал Победы добросовестно выполнил приказ руководства.

Последняя афера

Фото © ТАСС / Шулепов Евгений

Для вывоза имущества из Германии Павленко выписал 30 железнодорожных вагонов, стоявших после переброски войск для Висло-Одерской наступательной операции. Подготовка к самому крупному "обносу" побеждённого противника длилась два года — за это время вымышленная структура Павленко продолжала исправно работать и получать деньги на восстановление дорог, телефонных линий и телеграфных столбов, строительство школ и больниц.

Начало 50-х аферист встретил в чине полковника — это звание ему присвоили официально, но на основании бумаг, предоставленных в штаб. Подделки высшего качества не распознали даже опытные штабисты, а поскольку наградных листов и приказов о повышении в звании было много, бумаги на полковника-самозванца никто даже не заметил. В Германии Павленко чувствовал себя хозяином жизни — он разъезжал по территориям на "Победе" и с помощью своих подельников похищал антиквариат, продавая мелкими партиями военной элите. Его организация была переименована в "Пландорстрой", но по-прежнему вела строительные и дорожные работы исключительно в провинции — центра Павленко опасался, поскольку там контроль органов госбезопасности был сильнее.

Как бывает в аферах подобного масштаба, прокололись самозванцы на мелочи: недоплатили одному прорабу 25 рублей, а вместо разбирательства на великом и могучем строитель пожаловался в милицию. Там проверили данные на контору и недосчитались нескольких документов — лицензии на работу и мелких счетов, необходимых для отчётности в отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. За дело практически немедленно взялась военная прокуратура, и вскоре выяснилось, что в период с 1948-го по 1952 год организация "Пландорстрой", которая даже числилась в некоторых реестрах Генерального штаба, заключила 64 договора на ремонт и строительство общей стоимостью в 37 млн советских рублей. "Красного миллионера" и его соучастников, включая ряженого офицера НКВД, арестовали. При обыске в их квартирах обнаружили 34 миллиона рублей наличными. Расследование уникального дела длилось несколько месяцев и было на контроле у высших руководителей силовых ведомств страны.

В 1955 году состоялся суд, который едва не был сорван из-за количества фигурантов дела — всего по статье о хищениях и растрате прошло более 400 человек. В 1955 году Павленко, Рудниченко и ещё трёх "главарей" преступной банды арестовали, однако проведённая строительная экспертиза показала, что объекты, построенные самозванцами и их бандой, находятся в превосходном техническом состоянии. Вопросы у членов Госкомиссии возникли лишь к зданиям и сооружениям, построенным после 1948 года, — на них Павленко и Рудниченко экономили, стараясь заработать как можно больше денег.

По приговору суда пятерых руководителей преступной организации приговорили к расстрелу, остальные "военные" и сотрудники фальшивой воинской части, ремонтировавшей дороги, получили по 25 лет тюрьмы. Около 100 человек смогли избежать наказания, поскольку даже не знали о том, что трудятся в структуре, созданной самозванцами и дезертирами.