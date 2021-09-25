Как два дезертира воровали вагонами под носом у Сталина
Оглавление
Нечистые на руку советские силовики были людьми предприимчивыми. Некоторые из них за время службы успевали стать мультимиллионерами под официальным прикрытием.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Шляхов А., © "Чёрные волки", режиссёр и сценарист Дмитрий Константинов
Мальчик с обычной фамилией
Николай Павленко родился в 1908 году в семье зажиточного мельника, которого впоследствии раскулачили. От отца он унаследовал незаурядную предприимчивость, и в период борьбы с троцкизмом за способность делать деньги практически из воздуха стал фигурантом "Дела о трёх колосках", но, отсидев 35 суток в изоляторе, был отпущен. В 33 года его мобилизовали в Красную армию в качестве помощника инженера 2-го стрелкового корпуса, однако уже спустя пять дней после начала Великой Отечественной войны он дезертировал, подделав документы. В городе Калинине (ныне Тверь) Павленко встретил старого знакомого Людвига Рудниченко, умевшего мастерски подделывать печати.
Николай Павленко. Фото © russian7.ru
Соорудив себе новые личности, "друзья Оушена" задумали самую масштабную авантюру 40-х годов — ни много ни мало организовать собственную военную часть, чтобы заключать договоры подряда на строительство, выполнение дорожных и монтажных работ. Так образовался Участок военно-строительных работ № 5 Калининского фронта — структуры, которой не было на самом деле. За несколько месяцев по поддельным документам организация, в которую набирали бывших дезертиров и преступников, получила несколько крупных заказов Наркомата обороны. Качество документов сомнений не вызывало: Павленко и его товарищ подделывали даже приказы командующих дивизиями. Работы в разрушенном войной СССР хватало, и подельники выполняли её качественно — все дороги и строения проходили экспертизы, поскольку здания строились на совесть. Компаньон Павленко — Людвиг Рудниченко помогал не только подделывать накладные, но и наловчился выписывать наградные документы. В феврале 1945-го Павленко был "награждён" орденом Красной Звезды, хотя сражаться с нацистами никто из соучастников не торопился.
Мошенники на самом видном месте
Единственным негласным правилом мошенников было не жадничать и не брать работы больше, чем их "бригада" смогла бы переварить. Это и помогло беглому офицеру и его подельникам идти по следам наступающей на Берлин Красной армии, попутно выгребая сотни тысяч рублей из государственной казны. Чтобы обеспечить себе максимальную безопасность, брат Людвига Рудниченко получил "корочки" офицера НКВД и форменную одежду, в которую облачался на случай нежелательных проверок. Формально ближайший родственник Рудниченко был бухгалтером и владел всеми секретами тайной конторы — поступления, остатки наличными и акты о выполненных работах.
Фото © ТАСС / Георгий Коновалов
К концу войны авантюристы вместе с ни о чём не подозревающими солдатами дошли до Берлина, имея на счету три миллиона рублей. Новая цель была ясна и предельно понятна: обогатиться на землях побеждённого противника. Для того чтобы заработать по максимуму перед выходом на пенсию, Павленко выбрал достаточно крупную цель — несколько заводов в восточной части Германии, где осталось редкое и очень дорогое промышленное оборудование. Изучив местность, подельники Павленко пришли к выводу, что грабить можно не только сам завод, но и дома, расположенные вокруг, — в брошенных немцами зданиях осталось много наличных денег, драгоценностей и других личных вещей, которые можно было выгодно сбыть на родине.
Никаких подозрений активность аферистов не вызывала. По слухам, доклад о работе с ними даже слушали на одном из совещаний у Сталина, и вождь, уверенный, что ему рассказывают о настоящих тружениках, отметил: "Вот, учитесь, товарищи, как нужно работать". По некоторым данным, после совещания Сталин дал поручение маршалу Жукову отправить телеграмму труженикам и поздравить их с успешной работой, и маршал Победы добросовестно выполнил приказ руководства.
Последняя афера
Фото © ТАСС / Шулепов Евгений
Для вывоза имущества из Германии Павленко выписал 30 железнодорожных вагонов, стоявших после переброски войск для Висло-Одерской наступательной операции. Подготовка к самому крупному "обносу" побеждённого противника длилась два года — за это время вымышленная структура Павленко продолжала исправно работать и получать деньги на восстановление дорог, телефонных линий и телеграфных столбов, строительство школ и больниц.
Начало 50-х аферист встретил в чине полковника — это звание ему присвоили официально, но на основании бумаг, предоставленных в штаб. Подделки высшего качества не распознали даже опытные штабисты, а поскольку наградных листов и приказов о повышении в звании было много, бумаги на полковника-самозванца никто даже не заметил. В Германии Павленко чувствовал себя хозяином жизни — он разъезжал по территориям на "Победе" и с помощью своих подельников похищал антиквариат, продавая мелкими партиями военной элите. Его организация была переименована в "Пландорстрой", но по-прежнему вела строительные и дорожные работы исключительно в провинции — центра Павленко опасался, поскольку там контроль органов госбезопасности был сильнее.
Как бывает в аферах подобного масштаба, прокололись самозванцы на мелочи: недоплатили одному прорабу 25 рублей, а вместо разбирательства на великом и могучем строитель пожаловался в милицию. Там проверили данные на контору и недосчитались нескольких документов — лицензии на работу и мелких счетов, необходимых для отчётности в отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. За дело практически немедленно взялась военная прокуратура, и вскоре выяснилось, что в период с 1948-го по 1952 год организация "Пландорстрой", которая даже числилась в некоторых реестрах Генерального штаба, заключила 64 договора на ремонт и строительство общей стоимостью в 37 млн советских рублей. "Красного миллионера" и его соучастников, включая ряженого офицера НКВД, арестовали. При обыске в их квартирах обнаружили 34 миллиона рублей наличными. Расследование уникального дела длилось несколько месяцев и было на контроле у высших руководителей силовых ведомств страны.
В 1955 году состоялся суд, который едва не был сорван из-за количества фигурантов дела — всего по статье о хищениях и растрате прошло более 400 человек. В 1955 году Павленко, Рудниченко и ещё трёх "главарей" преступной банды арестовали, однако проведённая строительная экспертиза показала, что объекты, построенные самозванцами и их бандой, находятся в превосходном техническом состоянии. Вопросы у членов Госкомиссии возникли лишь к зданиям и сооружениям, построенным после 1948 года, — на них Павленко и Рудниченко экономили, стараясь заработать как можно больше денег.
По приговору суда пятерых руководителей преступной организации приговорили к расстрелу, остальные "военные" и сотрудники фальшивой воинской части, ремонтировавшей дороги, получили по 25 лет тюрьмы. Около 100 человек смогли избежать наказания, поскольку даже не знали о том, что трудятся в структуре, созданной самозванцами и дезертирами.