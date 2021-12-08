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Начальника УгРо ОВД по району Гольяново задержали за взятку

По данным источника Лайфа, в здании отдела внутренних дел проводились следственные действия.

7 декабря, 21:40

Полицейская машина © ТАСС / Михаил Джапаридзе

В Москве задержан начальник уголовного розыска ОВД Гольяново Виктор Дмитриев. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейский подозревается в получении взятки. По данным источника Лайфа, в здании ОВД проводились следственные действия.

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Ранее сообщалось о задержании первого замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александра Квасникова. Он подозревается в получении взятки.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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