Начальника УгРо ОВД по району Гольяново задержали за взятку
По данным источника Лайфа, в здании отдела внутренних дел проводились следственные действия.
Полицейская машина © ТАСС / Михаил Джапаридзе
В Москве задержан начальник уголовного розыска ОВД Гольяново Виктор Дмитриев. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Полицейский подозревается в получении взятки. По данным источника Лайфа, в здании ОВД проводились следственные действия.
Ранее сообщалось о задержании первого замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александра Квасникова. Он подозревается в получении взятки.
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