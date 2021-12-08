Начальника УгРо ОВД по району Гольяново задержали за взятку

В Москве задержан начальник уголовного розыска ОВД Гольяново Виктор Дмитриев. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейский подозревается в получении взятки. По данным источника Лайфа, в здании ОВД проводились следственные действия.