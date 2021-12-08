Ушаков: Путин указал Байдену на попытки Киева усилить наступление на русский язык
Также российский лидер упомянул рост агрессивных националистических настроений в Незалежной, которые поддерживаются Западом.
Учебник русского языка © ТАСС / Артём Геодакян
Президент России Владимир Путин обратил внимание своего американского коллеги Джо Байдена на попытки украинских властей притеснять русский язык. Об этом на брифинге рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Затем [Путин] упомянул и о законопроектах, которые как бы усиливают наступление на русский язык", — отметил он.
После этого, по словам Ушакова, речь зашла о милитаризации Украины. Путин упомянул рост агрессивных националистических настроений в Незалежной, которые поддерживаются западными государствами и Соединёнными Штатами.
Ранее помощник российского президента рассказал о шутках на переговорах Путина и Байдена.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой переговоров стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
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