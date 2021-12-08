НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ушаков: Путин указал Байдену на попытки Киева усилить наступление на русский язык

Также российский лидер упомянул рост агрессивных националистических настроений в Незалежной, которые поддерживаются Западом.

7 декабря, 22:23

Учебник русского языка © ТАСС / Артём Геодакян

Президент России Владимир Путин обратил внимание своего американского коллеги Джо Байдена на попытки украинских властей притеснять русский язык. Об этом на брифинге рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Затем [Путин] упомянул и о законопроектах, которые как бы усиливают наступление на русский язык", — отметил он.

Ушаков: Путин перечислил Байдену "красные линии" России

Ушаков: Путин перечислил Байдену "красные линии" России

После этого, по словам Ушакова, речь зашла о милитаризации Украины. Путин упомянул рост агрессивных националистических настроений в Незалежной, которые поддерживаются западными государствами и Соединёнными Штатами.

Ранее помощник российского президента рассказал о шутках на переговорах Путина и Байдена.

Помощник Байдена Салливан: США расширят военную помощь Украине, если РФ сделает шаги против неё

Помощник Байдена Салливан: США расширят военную помощь Украине, если РФ сделает шаги против неё

Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой переговоров стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1