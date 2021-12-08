Ушаков: Путин указал Байдену на попытки Киева усилить наступление на русский язык

Президент России Владимир Путин обратил внимание своего американского коллеги Джо Байдена на попытки украинских властей притеснять русский язык. Об этом на брифинге рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Затем [Путин] упомянул и о законопроектах, которые как бы усиливают наступление на русский язык", — отметил он.

После этого, по словам Ушакова, речь зашла о милитаризации Украины. Путин упомянул рост агрессивных националистических настроений в Незалежной, которые поддерживаются западными государствами и Соединёнными Штатами.