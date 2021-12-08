Ушаков раскрыл, что Путин ответил Байдену на беспокойство из-за "батальонов" РФ возле Украины
Российские войска находятся на своей территории и никому не угрожают, подчеркнул помощник президента.
Коллаж © LIFE. Президент России Владимир Путин, президент США Джо Байден. © ТАСС / Станислав Красильников / ТАСС / Consolidated News Photos
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские батальоны на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе. Об этом на брифинге рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог", — сказал Ушаков.
Он добавил, что российские войска находятся на своей территории и никому не угрожают. Именно об этом говорил Путин, подчеркнул Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что Путин указал Байдену на попытки Киева усилить наступление на русский язык. Также российский лидер упомянул рост агрессивных националистических настроений в Незалежной, которые поддерживаются Западом.
Напомним, 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой переговоров стала Украина. Путин призвал Байдена не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Также российский лидер предложил американскому коллеге обнулить ограничения на работу дипмиссий.
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