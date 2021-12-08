Ушаков раскрыл, что Путин ответил Байдену на беспокойство из-за "батальонов" РФ возле Украины

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что в то время, когда Вашингтон беспокоят российские батальоны на российской территории, Москву волнует собственная безопасность в глобальном масштабе. Об этом на брифинге рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Путин сказал, что вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе. Это примерно то, что Путин прокомментировал в конце беседы, подводя итог", — сказал Ушаков.

Он добавил, что российские войска находятся на своей территории и никому не угрожают. Именно об этом говорил Путин, подчеркнул Ушаков.