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Bloomberg: Google обвинила двоих россиян в заражении миллиона компьютеров по всему миру

Всего американская корпорация подала иск на 17 человек. Имена 15 из них пока не известны.

7 декабря, 22:57
<p>Логотип Google © Pixabay</p>

Логотип Google © Pixabay

Корпорация Google подала в суд на 17 человек, в том числе двоих россиян, которые, по её данным, участвовали во вредоносной кибердеятельности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.

Уточняется, что IT-гигант обвиняет Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, а также ещё 15 человек, чьи имена пока не известны, в создании ботнета Glupteba — сети компьютеров, заражённых вирусом и находившихся под контролем хакеров.

По информации Google, киберпреступники занимались кибервымогательством и собирали личные данные пользователей. Американская корпорация подчеркнула "техническую сложность" Glupteba — в нём используется технология блокчейна для защиты от сбоев, а сам вирус проник в более чем миллион устройств по всему миру.

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Bloomberg отмечает, что Google впервые подаёт в суд на ботнет. Компания сотрудничала в расследовании с Минюстом США, однако ведомство отказалось от комментариев.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали айфоны служащих Госдепа программой израильской компании NSO Group. Киберпреступники заинтересовались сотрудниками американского дипведомства, связанными с Угандой.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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