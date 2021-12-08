Bloomberg: Google обвинила двоих россиян в заражении миллиона компьютеров по всему миру
Всего американская корпорация подала иск на 17 человек. Имена 15 из них пока не известны.
Логотип Google © Pixabay
Корпорация Google подала в суд на 17 человек, в том числе двоих россиян, которые, по её данным, участвовали во вредоносной кибердеятельности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.
Уточняется, что IT-гигант обвиняет Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, а также ещё 15 человек, чьи имена пока не известны, в создании ботнета Glupteba — сети компьютеров, заражённых вирусом и находившихся под контролем хакеров.
По информации Google, киберпреступники занимались кибервымогательством и собирали личные данные пользователей. Американская корпорация подчеркнула "техническую сложность" Glupteba — в нём используется технология блокчейна для защиты от сбоев, а сам вирус проник в более чем миллион устройств по всему миру.
Bloomberg отмечает, что Google впервые подаёт в суд на ботнет. Компания сотрудничала в расследовании с Минюстом США, однако ведомство отказалось от комментариев.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали айфоны служащих Госдепа программой израильской компании NSO Group. Киберпреступники заинтересовались сотрудниками американского дипведомства, связанными с Угандой.
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