Bloomberg: Google обвинила двоих россиян в заражении миллиона компьютеров по всему миру

Корпорация Google подала в суд на 17 человек, в том числе двоих россиян, которые, по её данным, участвовали во вредоносной кибердеятельности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на исковое заявление.

Уточняется, что IT-гигант обвиняет Дмитрия Старовикова и Александра Филиппова, а также ещё 15 человек, чьи имена пока не известны, в создании ботнета Glupteba — сети компьютеров, заражённых вирусом и находившихся под контролем хакеров.

По информации Google, киберпреступники занимались кибервымогательством и собирали личные данные пользователей. Американская корпорация подчеркнула "техническую сложность" Glupteba — в нём используется технология блокчейна для защиты от сбоев, а сам вирус проник в более чем миллион устройств по всему миру.

Bloomberg отмечает, что Google впервые подаёт в суд на ботнет. Компания сотрудничала в расследовании с Минюстом США, однако ведомство отказалось от комментариев.