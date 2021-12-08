Суд арестовал экс-главу Калининского района Петербурга Громова по делу о хищении 165 млн
Он пробудет под стражей до 6 февраля 2022 года. Также под стражу заключён брат бывшего чиновника, бизнесмен Павел Громов.
Экс-глава Калининского района Санкт-Петербурга. Иван Громов © t.me/SPbGS
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца экс-главу администрации Калининского района города Ивана Громова. Ему предъявлено обвинение в восьми эпизодах мошенничества на общую сумму более 165 миллионов рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.
"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Громова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.
Громов пробудет под стражей до 6 февраля 2022 года. Также отмечается, что доследственная проверка проводится ещё по одному эпизоду преступления на сумму около 29 миллионов рублей. Вместе с Иваном Громовым обвиняемым по делу проходит его брат, бизнесмен Павел Громов. Его суд также арестовал на два месяца. Как уточняется, общая сумма, которую следствие проверяет на законность происхождения, превышает 537 миллионов рублей.
Напомним, о задержании в Петербурге бывшего главы Калининского района Ивана Громова стало известно днём 7 декабря. Позднее в СМИ появилась информация, что преступления, вменяемые экс-чиновнику, связаны с его работой в должности главы Комитета по информатизации и связи Правительства Петербурга в 2012–2016 годах. Уже после этого он возглавил администрацию Петроградского района города, а в ноябре нынешнего года занял аналогичный пост в Калининском районе. 6 декабря стало известно, что чиновник покинул пост главы районной администрации. Заявление об увольнении Громов подал по собственному желанию.
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