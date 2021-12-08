Суд арестовал экс-главу Калининского района Петербурга Громова по делу о хищении 165 млн

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца экс-главу администрации Калининского района города Ивана Громова. Ему предъявлено обвинение в восьми эпизодах мошенничества на общую сумму более 165 миллионов рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Громова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале.

Громов пробудет под стражей до 6 февраля 2022 года. Также отмечается, что доследственная проверка проводится ещё по одному эпизоду преступления на сумму около 29 миллионов рублей. Вместе с Иваном Громовым обвиняемым по делу проходит его брат, бизнесмен Павел Громов. Его суд также арестовал на два месяца. Как уточняется, общая сумма, которую следствие проверяет на законность происхождения, превышает 537 миллионов рублей.