Экс-глава Калининского района Петербурга Громов задержан по подозрению в хищении 150 млн

В Петербурге задержан бывший глава Калининского района Иван Громов, ему вменяют хищение на сумму 150 миллионов рублей, сообщает kp.ru со ссылкой на источники.

"Предварительно, уголовное дело возбуждено по мошенничеству на 150 миллионов рублей. Проводятся обыски дома и на бывшем месте работы", — уточнил собеседник издания.

Пост главы районной администрации Громов покинул накануне, 6 декабря. Заявление об увольнении он подал по собственному желанию. До этой должности чиновник долгое время возглавлял Петроградский район, а в 2012–2016 годах был председателем Комитета по информатизации и связи Петербурга.