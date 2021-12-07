Мэр Полтавы Мамай попал в базу "Миротворца" за слова про Донбасс

Украинский сайт "Миротворец" включил в свою базу мэра Полтавы Александра Мамая, ранее высказавшегося о войне в Донбассе, и назвал его "пособником террористов и оккупантов".

"Пособник террористов и российских оккупантов. <...> Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, Александр Мамай ранее заявил, что на востоке Украины воюют две сверхдержавы — США и Россия. Он также раскритиковал политическую ситуацию, из-за которой в стране, по его словам, "почти закрылся" электромеханический завод "Лтава", который сотрудничал с Россией, оставив тысячи человек без работы.