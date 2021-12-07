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Мэр Полтавы Мамай попал в базу "Миротворца" за слова про Донбасс

Градоначальника обвинили в участии в пропагандистских мероприятиях России против Незалежной.

7 декабря, 09:23
<p>Мэр Полтавы Александр Мамай. Фото © <a href="https://rada-poltava.gov.ua/rule/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба правительства Полтавской области</a></p>

Мэр Полтавы Александр Мамай. Фото © Пресс-служба правительства Полтавской области

Украинский сайт "Миротворец" включил в свою базу мэра Полтавы Александра Мамая, ранее высказавшегося о войне в Донбассе, и назвал его "пособником террористов и оккупантов".

"Пособник террористов и российских оккупантов. <...> Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, Александр Мамай ранее заявил, что на востоке Украины воюют две сверхдержавы — США и Россия. Он также раскритиковал политическую ситуацию, из-за которой в стране, по его словам, "почти закрылся" электромеханический завод "Лтава", который сотрудничал с Россией, оставив тысячи человек без работы.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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