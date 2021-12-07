Детский омбудсмен рассказала о семье из Казани, где мать издевалась над годовалой дочкой

Семья из Казани, в которой мать издевалась над годовалой дочкой и снимала истязания на видео, на учёте не состояла. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.

"Сигналов никаких не поступало. Семья не состояла на учёте. В поле зрения социальных служб не попадала. Семья полная, — отметила она. — Вопрос находится на контроле у детского омбудсмена. Я надеюсь, что ситуация разрешится наилучшим образом для ребёнка".

По словам Волынец, избитая девочка сейчас находится в больнице и органы опеки будут решать, с кем дальше ребёнок будет жить. Отец малышки не лишён родительских прав.