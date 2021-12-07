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Детский омбудсмен рассказала о семье из Казани, где мать издевалась над годовалой дочкой

Избитая девочка сейчас находится в больнице, и органы опеки будут решать, с кем дальше ребёнок будет жить.

7 декабря, 09:20

Скриншот из видео © Telegram / vkazani

Семья из Казани, в которой мать издевалась над годовалой дочкой и снимала истязания на видео, на учёте не состояла. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец.

"Сигналов никаких не поступало. Семья не состояла на учёте. В поле зрения социальных служб не попадала. Семья полная, — отметила она. — Вопрос находится на контроле у детского омбудсмена. Я надеюсь, что ситуация разрешится наилучшим образом для ребёнка".

По словам Волынец, избитая девочка сейчас находится в больнице и органы опеки будут решать, с кем дальше ребёнок будет жить. Отец малышки не лишён родительских прав.

Издевательства жительницы Казани над годовалой дочкой оказались местью бросившему её мужу

Издевательства жительницы Казани над годовалой дочкой оказались местью бросившему её мужу

Напомним, ранее в Сеть попало шокирующее видео, на котором пьяная 31-летняя женщина избивает маленькую раздетую девочку, комментируя свои действия на камеру и называя дочь "подопытным кроликом". В итоге ребёнка у матери изъяли, возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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